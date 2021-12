Horóscopo semanal del 6 al 10 de diciembre: revoluciones signo por signo

El 4 de diciembre ocurre tanto la Luna nueva como el eclipse total de sol en Sagitario. Este fenómeno hace que la Luna se interponga entre la tierra y el sol, que queda en sombra total. Estas son las predicciones de la astrología, signo por signo:

Horóscopo para Aries

Con este eclipse Aries se va de paseo hacia adentro: los arianos van a estar evaluando en donde están parados, hacia dónde quieren construir, quiénes son los que quiere tener a su lado.

Pueden estar en un momento vital especial como paternidades/maternidades recién estrenadas, o enfrentando la enfermedad de los progenitores, pero más allá de eso están planteando cuáles son sus creencias y filosofías de vida.

Horóscopo para Tauro

La luna negra les pide a los taurinos detenerse. Han hecho un esfuerzo enorme este año y esta será su pequeña revolución doméstica: darse el lujo de parar. La energía de la luna emana esa “no“ energía que invita al descanso, a la calma, a relajarse y sumergirse en los rituales domésticos que más placer otorguen.

Horóscopo para Géminis

Purga. Soltar emociones. Hora de la limpieza. El mes pasado comenzó un proceso que debe culminar. Dejar a medias, decir a medias, alejarse de alguien sin claridad ni puesta en palabras acerca de lo que significa esa distancia no es lo recomendable.

La revolución de los géminis es barajar de nuevo y volver a elegir, sin autoculparse por los errores cometidos. Adelante.

Horóscopo para Cáncer

Cáncer debe terminar de organizarse, ordenarse y dejar atrás modelos o patrones que no le sirven en lo laboral, lo económico y lo financiero.

Cuando puedan comprender los vínculos directos que hay entre el orden de las finanzas con pequeñas situaciones cotidianas que entorpecen la tranquilidad dejarán de arrastrar cuestiones para pasar a resolver. Ánimos, la luna invita a meter las manos en el barro y desandar conductas que ya no son útiles para quienes eligen ser en el presente.

Horóscopo para Leo

Momentos para compartir con otros. Lo bueno, lo malo, lo que haya que transitar lo aconsejable es que los nacidos bajo el signo de Leo lo hagan en grupo, en equipo, en familia o en pareja.

La comunidad representa mucho para Leo que sufrió mucho el tiempo de pandemia en donde no pudo nutrir los lazos que lo unen con sus distintos universos y dimensiones internas. Es tiempo de recurrir a la manda.

Horóscopo para Virgo

Tener siempre con quién compartir la cama no es sinónimo de amor. Las múltiples relaciones de este año confundieron más de lo que nutrieron a los nacidos bajo el signo de Virgo. Más allá de que no es un signo que se acomoda a la filosofía de vida ajena, hubo personas de otros países que le hicieron dudar si debía establecerse afuera o no y otros planteos existenciales. Momento de reconexión hacia adentro para ver qué es lo que quieren realmente.

Horóscopo para Libra

Los nacidos bajo el signo de Libra viven una revolución laboral. El éxito inesperado es fruto de un trabajo consciente y esforzado pero que jamás pensaron que crecería a tal punto.

Lo cierto es que eso entusiasma y desequilibra también. Atención con las relaciones, los vínculos de hermanos, amigos, novios, padres y otros afectos que se vuelven fácilmente afectados, sin malas intenciones, y casi sin que nadie lo note.

Horóscopo para Escorpio

La situación lo obliga a arriesgar, aventurarse, tomar la iniciativa. Esto a los escorpianos no les cuesta pero si mostrar sus sentimientos. Habrá que atravesar barreras y la revolución interna habrá valido la pena.

Horóscopo para Sagitario

Jugar con fuego puede ocasionar quemaduras. Alguien que reaparece en la vida de los sagitarianos está comenzando a tomar más importancia. Definir hasta dónde se quiere llegar, qué relación alimentar y construir, cuáles son los verdaderos sentimientos más allá de la pasión es lo aconsejable.

Horóscopo para Capricornio

Astucia para los negocios, instinto, decisiones acertadas. La conjunción energética se inclina hacia el éxito en el plano laboral y Capricornio está dispuesto a sacar partido máximo de esto.

La recomendación es actuar dentro de los límites que impone el resto del equipo, manejarse con ética y profesionalismo sin perder el eje por la sed de alcanzar metas importantes a los ojos ajenos. El verdadero éxito se mide con respecto a uno mismo y la revolución es no guiarse por lo que hacen todos los demás.

Horóscopo para Acuario

El magnetismo de Acuario está encendido al máximo. Pasión, relaciones amorosas en su mejor momento y viajes inolvidables se avecinan para estos meses que inician el año.

Sin embargo, encontrará muy desordenada su vida financiera con deudas, contratiempos y reclamos por parte de proveedores y clientes. Ordenar esta faceta hará que puedan disfrutar más y mejor el resto.

Horóscopo para Piscis

Los eventos se superponen, los compromisos sociales a los que quiere asistir Piscis lo agobian más de lo que le dejan y así se avecina un fin de año complicado. Mejor seguir la intuición y el corazón: allí donde esté alegre, habrá que ir y allí donde no, dejar pasar.

Los piscianos son empáticos y sienten como propias las emociones de los demás. Es por eso que les cuesta tanto esta pequeña firmeza interna, pero será la antesala de otras determinaciones a tomar pronto. Se viene un año lleno de desafíos con grandes alegrías si se deciden a abrazar una postura propia. Avancen al poner en práctica estas pequeñas cuestiones, que será un año increíble.