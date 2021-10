Claves para usar minifaldas de jean

El regreso de las minifaldas de jean cada temporada hace que la moda urbana, casual y joven se vuelva una fiesta cada vez que regresa el clima cálido. Pero ¿dudas si te quedará bien este ítem de moda?

No lo dudes más, las minifaldas de jean llegaron para quedarse. Sólo debes estar atenta a algunas claves y tips para llevarlas de la forma más favorecedora, si es que tienes dudas.

Llevar minifalda de jean es posible con algunos trucos de estilo fáciles de recordar y aplicar. Fuente. Mui

Trucos de estilo para no soltar las minifaldas de jean

La minifalda de jean es un objeto de deseo imprescindible en la moda de cada temporada, gracias a que esta pieza clave e icónica desde su aparición allá por los 70's se reinventa cada año.

Muchas veces de manera errónea las dejamos de lado, porque sentimos que ya no nos favorece, pero hay muchas maneras de llevarlas. Atención a estas claves para sacar partido de las minifaldas de jean y seguir usándolas hasta decir ¡basta!

Ligeramente holgado, este modelo abotonado es ideal para sentirte más cómoda si no deseas llevar la ropa demasiado ajustada. Fuente. Mui.

Sí a las minifaldas de jean abotonadas al frente. Este modelo no sólo está de moda sino que además favorece y estiliza. Elige un diseño con bolsillos si tienes pocas caderas, ya que crean volumen, sino, bastará con un sencillo modelo ligeramente holgado, sin llegar a ser acampanado y con botones al frente.

Esta línea estiliza y en general van bien con un estilo casual, relajado e informal o bien, un look más elegante, subiendo el tono del atuendo con los accesorios indicados, un par de tacones o plataformas acharoladas y alguna prenda glamorosa para la parte superior. Además, las minifaldas de jean de tiro alto marcarán tu cintura y contendrán el abdomen. .

Juega con las distintas gamas de jeans posibles. Los diseños de minifaldas de jean de este tipo, tanto las abotonadas como las de tiro alto clásicas, son las más comunes y por tanto encontrarás el jean teñido de todas las gamas imaginables.

El clásico añil es una opción pero no descartes el negro desgastado, el azul marino más intenso y recurrir a esta prenda como punto de partida para looks no tan casuales e informales. Una buena minifalda de jean color negro con una musculosa básica negra en alguna tela brillante, junto con un sobre con hebilla brillante y tacones en punta pueden ser una excelente opción para salir de noche con tu pareja o tus amigas.

El clásico estilo de tiro alto es el indicado para cómoda. Fuente. Mui.

Apunta a la sencillez. No hay duda que aún nos representan las prendas de jean estilo rockeras, “ripped“ (rotas) y con incrustaciones o parches. Pero dejalo para una ocasión especial. Prioriza los modelos más despojados y sencillos. Verás que son más fáciles de combinar y mucho más favorecedores.

Finalmente, recuerda que estas son recomendaciones válidas si tienes dudas en usar esa prenda, de lo contrario ya acertaste y ¡sin recetas!