¿Muebles a medida? Los pro y contra de tenerlos en casa

View this post on Instagram

La asiedatttt! Comparto esta barra que hicimos para ganar espacio, esta en blanco y negro porque auu0301n queda terminar unos detallitos ud83dude4cud83cudffb. Trabajar en cuarentena creo que es uno de los mayores desafiu0301os por los que he pasado (a nivel laboral). Aislada - desaislada, volvemos de fase o no volvemos nada, aumento de precios, demora en las entregas, llamados telefou0301nicos, video llamadas, incertidumbre, aumento de precios, trabajadores aislados, clientes aislados, clientes contagiados, colegas cansados, clientes cansados. Yo cansada y llorando. Al otro diu0301a borrou0301n y cuenta nueva...podriu0301a seguir. Acau0301 estamos dando lucha, esquivando las balas. Poniendo siempre el 100, a veces ese 100 pareciera un 20 pero siempre dando todo. Resumen de estos 6 meses angustiosos pero que me ha permitido hacer y pensar lo que en otro momento no habriu0301a tenido tiempo. Gracias a los que en estos meses confiaron cuando nadie confiu0301a. A alguien mau0301s le paso o le pasa lo mismo? ud83eudd23ud83dude1bud83eudd2fu2728ud83dudcab besisss . . . . . . . . . #disenu0303odeinteriores #disenu0303ointeriores #diseno #interiordesign #interiorismo #interioristas #espaciosunicos #espaciosparavivir #disfrutarlavida #cuarentena #cuarentenacreativa #cuarentenamood