Deco de fin de año: ideas para poner en práctica

Nos encantan las ambientaciones navideñas de las revistas donde todo se ve prolijo, hermoso y lujoso. Pero muchas veces esa realidad se torna un poco inalcanzable.

Por eso te mostramos idas prácticas y cancheras que podés lograr con pocos elementos:

Elegí un copón o florero grande y rellénalo de piedras. Con eso podes hacer la base para que el velón no se mueva de lugar y quede bien firme. Las piñas pueden ser marrones naturales o si quisieras podes pintarlas un poco con blanco.

Si no tenés floreros o los que tenés no van bien con el tamaño, podés usar unas latas y cubrirlas con tela arpillera. También podés elegir otro tipo de genero si esto te parece muy rústico para tu espacio. Adentro podés colocar flores secas, ramas de pino, etc.

Si en tu casa hay algún recipiente transparente o fanal, quedan muy bien las luces de led. Si están desordenas y bien mezcladas quedan mejor.

Si querés armar un centro de mesa quedan muy canchero los cajones. Podés usar uno de verdura y sacarle las tablas que le dan alto y después pintarlo. También podés usar una bandeja o plato amplio. Ramas verdes ayudan a rellenar y siempre van bien. Si te gustan las velas podes agregar varias, sino podés incorporar otros elementos decorativos como pelotas de Navidad como las que se ponen en el pino.

Tener un pinito no es imposible. Compra un oasis (así se llama la esponja verde) y sobre ella pincha ramitas de pinos para recrear uno. Es importante que tenga una buena base para que no se caiga.

