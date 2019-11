A cada una, su prenda

Y uno de esos aspectos es saber qué prendas nos quedan mejor. ¿Suena obvio, no? Pero cuando consideramos que dos mujeres pueden tener el mismo talle y aún así la forma de sus cuerpos pueden ser muy diferentes, nos damos cuenta que no es cuestión de ponernos cualquier cosa, y que no a todas les queda bien la misma prenda.

A continuación te dejamos algunas sugerencias para establecer qué es lo que mejor le queda a cada una, porque aunque parezca obvio cada persona es única, cosa que a veces olvidamos intentando calzar a como de lugar en ciertas prendas.

Para aquellas con poco busto y poca cadera se sugieren:

- Vestidos con breteles finos.

- Faldas fruncidas en la cintura.

- Camisas con jabots.

- Pantalones pinzados.

- Chaquetas y sacos entallados.

- Tapados amplios con cinturones.

- Prendas superiores con bordados y detalles.

- Pantalones y faldas con bolsillo.

Poco busto poca cadera: camisa con jabot (foto1), pantalón con pinzas y bolsillo (foto 2)

Para las que tienen torso y piernas cortas, lo ideal son:

- Prendas con escotes profundos.

- Camisas entalladas.

- Prenda superiores no muy largas.

- Pantalones sin botamanga.

- Vestidos lisos, rectos o con caída.

- Faldas largas o bien cortas.

- Monocromía en los conjuntos.

Torso y piernas cortas: falda corta y monocromo (foto1), prenda superior no muy larga y en "V" (foto 2)

Si tienen hombros chicos y caderas anchas, optar por:

- Pantalones sin pinzas.

- Faldas al bies.

- Prendas de escote bote.

- Remeras de escotes abiertos.

- Pantalones rectos.

- Sacos y abrigos con hombros marcados.

- Colores claros y brillantes en prendas superiores.

- Colores oscuros en la parte inferior.

Hombros chicos y cadera ancha: hombros marcados (foto1), escote bote (foto 2)

Si contamos con busto grande y cintura ancha se aconseja:

- Prendas con escote en V.

- Prenda larga a la cadera.

- Prendas que no marquen la cintura.

- Prendas que destaquen los hombros.

- Pantalones rectos a oxford.

- Sacos y abrigos entallados.

- Faldas a la rodilla, rectas o evasé.

- Colores oscuros para la parte superior.

- Colores claros para la parte inferior.

Busto grande y cintura ancha: prenda larga en ¨v¨, prenda oscura arriba y llamativa abajo.

Si bien estos lineamientos son generales, incorporarlos es un gran primer paso a la hora de elegir las prendas que más nos favorecen y aprender más sobre la forma de nuestros cuerpos.

¿Probaste estos tips? ¡Contamos cómo te resultaron!

Tips: Natacha Capello

www.natachacapello.com

Para más tips: Natacha Capello