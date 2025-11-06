Felipe Pigna revela cómo el vino marcó su vida y la historia argentina

En una charla cercana y reveladora, Felipe Pigna explora el vínculo entre el vino , la memoria y la identidad nacional. Presenta su nuevo libro “Al Gran Pueblo Argentino, Salud”, donde el vino se convierte en un protagonista inesperado de la historia argentina.

Pigna recuerda su primer contacto con el vino en la infancia, dentro del universo familiar: la mesa larga, la ceremonia doméstica, la tradición que pasa de mano en mano.

Ese gesto cotidiano se transforma, en el libro y en la entrevista, en una lectura cultural más amplia: el vino como espejo social, como construcción colectiva y como ADN argentino .

La charla no habla solo de terroir o de industria: se corre del cliché y aborda el vino como identidad viva, como fenómeno histórico y emocional.

El historiador propone una idea poderosa: para entender a la Argentina, también hay que mirar lo que hay en la copa.

Felipe Pigna, "Al Gran Pueblo Argentino, Salud"

El libro propone un recorrido histórico y cultural donde el vino no es objeto decorativo, sino testigo y motor del desarrollo argentino.

Pigna muestra cómo la vitivinicultura atraviesa varias capas del país:

Historia social : la mesa familiar, la celebración, la transmisión intergeneracional.

: la mesa familiar, la celebración, la transmisión intergeneracional. Industria y progreso : el vino como fuerza productiva que moldeó regiones enteras.

: el vino como fuerza productiva que moldeó regiones enteras. Cultura y territorio: un relato que une inmigración, paisaje e identidad.

El autor revela que entender la Argentina también implica entender el papel simbólico del vino dentro de su narrativa colectiva.

