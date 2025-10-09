Conocé la bodega mendocina Tempus Alba: tradición vitivinícola y visión contemporánea
La bodega Tempus Alba combina historia, diseño y paisaje en una propuesta que cautiva los sentidos. En este episodio de +Vino, descubrí su magia y su esencia.
En Coquimbito, a 800 metros sobre el nivel del mar, la familia Biondolillo decidió, a comienzos del siglo pasado, unir su destino a la tierra mendocina. Así nació Tempus Alba, una bodega que combina tradición vitivinícola y visión contemporánea, con el sello inconfundible de Maipú, el corazón del vino argentino.
El entorno es un retrato perfecto de la vida rural mendocina: viñedos, olivos, almendros y cerezos se entrelazan con el paisaje imponente de la Cordillera de los Andes, que domina el horizonte y le da carácter a cada copa.
Una obra que dialoga con la tierra
Construida entre 2002 y 2003, la bodega Tempus Alba fue concebida bajo una premisa clara: integrar la arquitectura con la naturaleza. Su diseño, que combina espacios sobre y bajo el terreno, reduce el impacto visual y aprovecha las condiciones bioclimáticas ideales para la elaboración del vino.
De planta cruciforme, el edificio simboliza el encuentro entre el origen del fruto y el nacimiento del vino. Uno de sus brazos se extiende hacia los viñedos, mientras el otro representa la vendimia y sus esperanzas.
Desde el exterior, predomina una estética sobria y contemporánea: hormigón visto, vidrio y hierro, en contraste con la calidez de las barricas de roble que habitan su interior. Su estructura escalonada y los materiales nobles en estado natural permiten que la bodega se mimetice con el paisaje mendocino, logrando una armonía total con su entorno.
Un recorrido que invita a descubrir
El acceso a Tempus Alba anticipa su esencia: sobriedad, elegancia y una promesa de descubrimiento.
En el interior, el visitante se encuentra con el hall principal, un espacio de triple altura que se erige como el corazón del edificio. Desde allí, la vista se abre hacia todos los rincones: la nave de tanques de acero inoxidable, la sala de barricas y el imponente mirador que se proyecta sobre las viñas.
Cada paso del recorrido está pensado para conectar con el tiempo del vino: el silencio, la paciencia y la belleza de un proceso que respeta la naturaleza.
El mirador, la sala de degustación y una vista sin fin
Desde el hall, una escalera conduce al mirador, un brazo arquitectónico que literalmente abraza el viñedo y permite contemplar la inmensidad del paisaje.
En la parte superior, la sala de degustación y la terraza panorámica ofrecen una experiencia única: disfrutar una copa de vino mientras el sol cae sobre la Cordillera de los Andes.
Tempus Alba: el tiempo hecho vino
En cada rincón, Tempus Alba honra su nombre. Es una bodega donde el tiempo se convierte en arte líquido, donde la familia, la arquitectura y la tierra se unen para crear algo más que vino: una experiencia.
Viví la experiencia completa en este episodio de +Vino y descubrí por qué Tempus Alba es una joya de Maipú.
INFORMACIÓN ÚTIL
- Ubicación: Coquimbito, Maipú, Mendoza, Argentina
- Familia: Biondolillo
- Concepto: Integración entre arquitectura, paisaje y vino
- Imperdible: Mirador sobre el viñedo y sala de degustación panorámica