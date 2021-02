El vino argentino que fue elegido uno de los "wine of the year" por Revista Decanter y James Suckling

Todos los años cientos de críticos de todo el mundo degustan vinos de cada rincón del planeta para evaluarlos y dar su veredicto en una lista de rigor. Se realizan informes globales y de regiones particulares. Tanto en el reciente informe de Decanter, Wines of the Year, como en el de James Suckling, Top 100 Wines of Argentina, Gaudeo Malbec Tunuyán 2018 fue incluido en la selecta lista: una joven promesa del corazón del Valle de Uco.

La línea Gaudeo ya fue destacada en 2020 por la prestigiosa Guía Descorchados, cuando recibió 96 y 95 puntos con sus versiones Gualtallary, Paraje Altamira y Tupungato, respectivamente. Además, obtuvieron menciones “Mejores Altamira” y “Mejores Cabernet Sauvignon”.

“Argentina ya tiene un nombre por hacer vinos de alta calidad con muy buenos precios, y las últimas tres vigorizantes cosechas han fortalecido esta ventaja, que es valor y más valor. ...Argentina es el país a considerar en los próximos tres años si deseas vinos asequibles que entreguen calidad en exceso. Esto debería ser música para los oídos de los amantes del Malbec, aunque hoy Argentina ofrece mucho más que grandes Malbec", dijo James Suckling, TOP 100 Wines of Argentina 2020.

“Malbec de carácter muy puro con frutos de arándano y ciruela, intensa madurez pero con la fresca acidez de la región. Bastante agarre pero con buena pureza, madera equilibrada y una guarda para varios años”, expresó la publicación Decanter, Wines of the Year 2020.

Gaudeo Malbec Los Sauces - Tunuyán

Finca Los Sauces, con suelo franco arenoso, abundante canto rodado en profundidad y superficie con carbonato de calcio, se plantó en 2007. En 2018 se comenzaron a vinificar dos cuarteles de Malbec de 6 hectáreas cada uno con un rendimiento promedio de 7.500 kg por hectárea.

La fermentación se realizó en pequeños tanques de acero inoxidable y luego para la crianza se utilizó un fudre de 5.000 litros de tercer uso durante 14 meses. El resultado, un vino que en primera nariz trae aromas muy florales y luego un destape de fruta roja. En boca es directo y muy expresivo. Producción de 6.500 botellas.