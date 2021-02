Esta es la agencia argentina que fue considerada la mejor consultora para la industria del vino

New World Report ha anunciado a los ganadores de los premios anuales South America Business Awards.

Sudamérica ha sido rápidamente una región de impresionante crecimiento e innovación en la esfera empresarial. Si bien los últimos doce meses han demostrado ser una época convulsa para las industrias de todo el mundo, también han sido una época de grandes éxitos, adaptación y logros. Con esto en mente, se lanzó la edición de este año del programa South America Business.

El coordinador de premios, Kaven Cooper, se tomó un momento para hablar sobre los logros de los reconocidos. “Siempre es un placer destacar a las empresas de toda la región, especialmente teniendo en cuenta los desafíos que todas las empresas y todas las industrias han enfrentado durante el último año. Ofrezco mis más sinceras felicitaciones a todos los reconocidos en este programa y espero que todos tengan un año fantástico por delante ”.

Entre los ganadores de esta edición se encuentra Winifera, una empresa mendocina enfocada en ofrecer diferentes servicios complementarios al mundo del vino. La misma fue la triunfadora de la categoría Best Wine Industry Consulting Firm 2020.

Winifera es una consultora vitivinícola argentina fundada en 2010 con la misión de ser “Embajadores del vino argentino”. Winifera es la productora de reconocidos reportes y guías internacionales de vino, colabora con numerosas instituciones internacionales y posee una amplia red internacional de contactos y negocios.

Winifera está liderada por María Laura Ortiz, reconocida sommelier argentina quien se desempeña como Embajadora del International Wine Challenge, es Academy Chair de World’s Best Vineyards, miembro del Panel de Expertos de Great Wine Capitals y miembro del Comité de Educación de la Asociación Internacional de Sommeliers, entre otros.

María Laura expresa “Quedamos realmente sorprendidos en el momento en que nos notificaron como semifinalistas en septiembre del 2020. Y ahora más aún haber resultado finalistas de este reconocimiento internacional. Cada reconocimiento que nos otorgan, es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y un escalón más que subimos para poder enaltecer a nuestra hermosa vitivinicultura.”

