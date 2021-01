El ídolo del básquet argentino que lanza una línea de vinos mendocinos

Viñedos muy antiguos, amistades de tiempo atrás, recuerdos compartidos... todos esos elementos son los que apuntalan a la recién presentada línea de vinos Old Wines. "Old" no solo por esas vides y amistades que tienen mucha vida, sino porque es también la sigla de sus hacedores: Oberto (Fabricio, uno de los jugadores de básquet más relevantes y queridos de nuestro país, integrante de la llamada "generación dorada"), Longo (Juan, enólogo catamarqueño) y Durigutti (los hermanos, también enólogos, Héctor y Pablo).

Según cuenta Sebastián Ríos en www.onthewineside.com.ar, Oberto, Longo y Durigutti acordaron trabajar el fruto de las añosas vides (que datan de 1910 o 1914) en propiedad de pequeños productores de Las Compuertas, Luján de Cuyo (Mendoza), para llevar adelante un proyecto enológico que busca hacer pie en la identidad de ese terruño, sumándole claro los gustos personales. Es así como los tres vinos de Old Wines son blends basados en Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, dado que esta última variedad es la favorita de Oberto.

Oberto junto a los enólogos: los hermanos Durigutti y Juan Longo.

"Cada paso que doy está dado por un nivel de convicción y confianza no solo en mi mismo, sino en los que me rodean y forman parte de un equipo que va en busca de un determinado fin. En nosotros cuatro encontré mucho de eso", explica Fabricio Oberto, y agrega: "En este proyecto hay un nivel de pasión muy grande, reflejada en nuestra bebida nacional. No quedan dudas que los mejores momentos de mi vida, ya sea a nivel personal o deportivo, han sido compartidos. Por eso con Old buscamos multiplicar esos momentos, hoy más que nunca para valorar lo que tenemos, y expresarlo a través de algo tan noble como el vino".

"Para nosotros es un inmenso placer hacer estos vinos juntos, disfrutarlos y transmitirlos sabiendo que tienen un profundo significado -agregan por su parte los hermanos Durigutti-. Además, nos representan en el mundo por su origen, el que tanto amamos, valoramos y defendemos, Las Compuertas, de la mano de un gran amigo y embajador de lujo de Argentina como es Fabricio".

¿Cómo son?

La linea de Old comienza con el Old Friends 2018, un corte de Malbec (70%), Cabernet Sauvignon (20%) y Cabernet Franc (10%), sin crianza en madera. Claro embajador de los tintos frutales de Las Compuertas, en aromas predomina la fruta roja del Malbec, acompañada de notas de violetas y morrón rojo. En boca es carnoso, con bastante estructura y una acidez alta. Su graduación alcohólica es de 13,8%.

Luego viene Old Routes 2017, blend que apuesta por el Cabernet Sauvignon (60%), y lo complementa con Cabernet Franc (25%) y Malbec (15%). Sus aromas tardan en abrirse (mal no le vendría un paso por decantador o al menos abrir la botella un rato antes), para dar paso a la fruta negra y el morrón rojo, acompañados por notas mentoladas y tostadas dulces. En boca es terso, amplio, de bastante volumen y muy refrescante. Se notan los taninos maduros, que acompañan notas de fruta rojas, herbales y mentoladas. Su graduación alcohólica es de 14%.

Finalmente, el top de gama es Old Memories 2016: 75% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon y 10% Malbec. Aromas frescos, que combinan lo mentolado del Franc con el morrón rojo asado del Sauvignon, enmarcados en notas tostadas dulces. Lo interesante es que los aromas se abren en capas sucesivas, con mucha delicadeza. En boca su entrada es aterciopelada, de cuerpo envolvente y muchos taninos finos que cubren el paladar. Sus aromas giran en torno a la fruta roja ácida. Promete mucha guarda. Su graduación alcohólica es de 14,5%.

Los precios de venta sugeridos son 690 pesos, 1500 pesos y 2500 pesos, respectivamente.