Así se guarda un vino si no te has acabado la botella

Lo principal es no tirar el corcho, para volver a ponerlo en la botella para guardar el vino que ha sobrado. No es necesario que llegue hasta el fondo, ya que su función simplemente será que no ingresen a la botella olores extraños o sólidos. No es para protegerlo del oxígeno, pues este ya está adentro, incorporado en el vino, lo cuál hace justamente que comience su degradación y oxidación.

Una aclaración: las llamadas “bombas de vacío” que se venden en vinotecas o por Internet, tienen una utilidad relativa, ya que no existe en este caso el vacío absoluto. Sirven para tapar, pero nada más. No detienen el deterioro.

La siguiente acción a tener en cuenta, es guardar la botella es posición vertical (lo opuesto a cuando el vino no había sido descorchado aún) para evitar derrames, para evitar que el vino toque el corcho -pues ya estando fuera de la botella pudo haber entrado en contacto con microorganismos dañinos para el vino- y porque la superficie de contacto del vino con el aire es mucho menor estando la botella parada que acostada.

Cuando guardamos una botella de vino que hemos abierto o descorchado y queremos mantener sus propiedades todo el tiempo posible, debemos tener en cuenta dos aspectos relacionados directamente con el vino:

- La cantidad de vino que quede dentro de la botella.

- El tipo de vino que hemos abierto.

¿Qué tipo de vino quiero guardar abierto?

No todos los tipos de vino se conservan de la misma manera, por eso es importante hacer la siguiente aclaración:

– Los vinos espumantes, conservado de forma adecuada, pueden durar un día, o un día y medio. No más. Es el tipo de vino que sufre un deterioro más rápido.

– El vino blanco o vino rosado no dura más de 3 días abierto. Si la conservación no es adecuada y el vino tiene madera (fermentación en barrica) pueden durar incluso menos.

– Vino tinto joven: es "el rey" a la hora de la conservación. Estos vinos pueden durar perfectamente una semana.

– Vino tinto envejecido: se asemeja a la duración de los vinos blancos y rosados, es decir, 3 días.

¿Cuánto vino queda en la botella?

La cantidad de vino que queda determina la cantidad de aire u oxígeno que va a contactar y está contactando con el mismo. Teniendo esto en cuenta, la regla es sencilla:

Cuanto más vino haya quedado, mejor porque menos aire y contacto con el oxígeno va a existir y mejor vamos a poder conservar el vino.

Claves para conservar el vino abierto

Una vez que sabemos qué tipo de vino hemos abierto y cuánto vino ha sobrado... es el momento de conservar el vino de la forma adecuada para poder alargar su vida útil sin llevarnos un disgusto cuando lo volvamos a catar o degustar. Aquí van unos cuantos consejos:

- Cerrar bien la botella de vino (con el propio corcho o diferentes utensilios).

- Conservar el vino en la heladera (o en un lugar lo más fresco posible).

- Mantener la botella en posición vertical.

- Procurar que el vino no sufra demasiadas vibraciones o movimientos bruscos.

- La luz excesiva es su peor aliado (si usamos una heladera evitamos el problema).