Vinos de Bodega Doña Paula fueron distinguidos por Tim Atkin

Durante su última visita a la Argentina, Tim Atkin MW, reconocido crítico inglés, distinguió con excelentes puntajes los vinos de Bodega Doña Paula en una cata donde participaron más de 1.600 vinos nacionales a lo largo de veinte días que repartió entre todas las regiones productoras del país. El Master of Wine visita el país hace 28 años, siendo un gran conocedor de la escena vitivinícola local.

Doña Paula elabora sus vinos con uvas procedentes de viñedos propios ubicados en las mejores zonas vitivinícolas del país que representan muy bien el estándar de calidad que busca la bodega para todos sus productos. Y así lo interpretó Atkin, quien calificó con 90+ puntos a diez vinos de la Bodega, otorgando altos puntajes a cuatro grandes exponentes provenientes de la zona de Gualtallary.

Doña Paula Alluvia Parcel Malbec Bush Vines 2017, integrante de la línea de alta gama de la bodega, fue distinguido con 95 puntos. Así también, la cosecha 2017 de Selección de Bodega Malbec, el vino ícono de Doña Paula que es elaborado a partir de uvas de Finca Alluvia, de suelos minerales y pedregosos, alcanzó 94 puntos.

En tanto, la innovadora línea Blends de Altura fue destacada por el crítico, quien otorgó 93 puntos a Doña Paula 1350 cosecha 2018, mientras que otros 92 puntos fueron otorgados para Doña Paula 1100 añada 2018. Así también, la cosecha 2019 de Doña Paula 969 recibió 91 puntos.

Por su parte, la línea Doña Paula Estate también recibió altos puntajes, con sus dos ensamblajes, Doña Paula Estate Black Edition 2018, basado en Malbec y Cabernet Sauvignon con un toque de Petit Verdot, y Doña Paula Estate Blue Edition 2018, elaborado principalmente de Malbec apoyado por Pinot Noir y Bonarda, recibiendo un puntaje de 91. En los blancos, Doña Paula Estate Riesling 2018 alcanzó 92 puntos y Doña Paula Estate Chardonnay 2019 90 puntos. Por último, Doña Paula Estate Malbec 2019 fue premiado con 90 puntos.

Estos importantes reconocimientos confirman el esfuerzo y la dedicación de Bodega Doña Paula para elaborar vinos de gran calidad que son fieles representantes de los terroirs del país.

Tim Atkin es uno de los periodistas y Master of Wine más reconocidos de la industria. Sus recomendaciones y puntuaciones son de suma importancia para las bodegas ya que participa como jurado en competiciones reconocidas internacionalmente. No sólo escribe en publicaciones como The World of Fine Wine, OLN, Vino Gourmet Traveller, Imbibe o Decanter, además de aparecer periódicamente en el programa Saturday Kitchen de la BBC, sino que es uno de los críticos de vino con más impacto en redes sociales.