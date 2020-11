El video de la controversia: esta es la grieta que genera el espumante con siglas "de insulto" viral en las redes sociales

El espumante que lanzará Bodega Dante Robino con el objeto de despedir el año 2020 da que hablar y particularmente el mundo del vino argentino se ha visto convulsionado por el nombre y la campaña publicitaria del mismo.

El espumoso en cuestión saldría a la venta en unos diez días, según lo que informan desde la bodega que recientemente ha sido adquirida por Quilmes, el gigante cervecero. Es un blend conformado por 50% de Chardonnay y 50% de Chenin, de viñedos que crecen en Luján de Cuyo, Mendoza. Se trata de un extra brut que tiene notas cítricas, dulzonas y frutales, que tendrá un valor que rondará los $400 y que promete mostrar un color amarillo brillante. La recomendación es que se beba a una temperatura de entre 6 y 8 grados centígrados. Pero son las siglas "LPQTP" las que, si bien ellos aseguran que significa “Lindos Períodos Qué Tiempos Pletóricos”, han causado debate porque llevan sin dudarlo a una típica frase de insulto bien argentina.

Qué es moverse rápido con el marketing?

Lo cierto es que, si bien desde la bodega aclaran que el video que se ha viralizado no es el oficial de la campaña, hace ya varios días que no cesa el intercambio de opiniones que ha generado el nombre del producto y la estrategia publicitaria.

Algunos comunicadores mendocinos criticaron el hecho de que se generen mensajes con este tipo de lenguaje. "Creo que son ámbitos que deberían generar cultura. Ser disruptor es una herramienta que genera impacto, pero en mi opinión en estos casos no suma", explicó una comunicadora en una de las tantas cadenas de Whatsapp que hablan sobre el producto y la campaña.

"El buen humorista, en mi opinión, es aquel que te hace reír con altura, con picardía, inteligencia, no el que utiliza groserías. Hacer reír con ese vocabulario es fácil. Y muy similar creo que pasa con la publicidad. El desafío creo es generar impacto con otros recursos. Esto por supuesto va a generar impacto, pero a mi no me gusta", explicó.

Laura Prudencio, periodista y conductora radial, también se centró en la importancia de no seguir fomentando expresiones en un mundo que está trabajando por desterrarlas. "Creo que la pieza publicitaria es ingeniosa, creativa, ocurrente... Pero entiendo que le falta perspectiva de género. No me parece señalarla con el dedo. Simplemente digo que hay un nuevo paradigma y que no se lo tiene que dejar de lado en las publicidades. También desde ahí se pueden promover cambios, sobre todo para desarraigar los micromachismos. Es un laburo cotidiano, es una interpelación para todos y cada uno. Y nosotros como comunicadores también tenemos que darla".

Marina Correa, comunicadora mendocina, quiso sumarse al refuerzo de la importancia de tener perspectiva de género con su opinión: "¿Por qué las siglas no fueron E.P.Q.T.P.? El producto quiere que leamos 'La puta que te parió'. Y el género para la puteada es femenino. ¿Una exageración mí punto? Bueno permítanme expresarlo. Se que aquí se habla de vinos. Pero yo no use implícitamente la inducción a decir la puta que te parió, sino la bodega y como consumidora si es que a nosotros se dirigen claro está me parece muy desafortunado", expresó.

¿Qué dicen los diseñadores, publicistas y expertos en branding?

Desde MDZ consultamos a cinco reconocidos profesionales del mundo de la publicidad, el diseño de etiquetas y producto vitivinícola, marketing y branding, al respecto de la elección de este particular nombre y de esta peculiar campaña; y en general la recepción ha sido positiva. Estas fueron sus consideraciones:

Leonardo "Gato" Ficcardi

"Lo ví: está súper viralizado. A mi me parece que la etiqueta está buena y que es súper oportunista. Es muy de cancha. La puteada de cancha es una cosa bien argenta. Sin dudas es un éxito porque ya se ha viralizado y la gente va a buscarlo y comprarlo. A fin de año muchos van a hacer sus puteadas descorchándolo. Es una buena idea, bien implementada y publicitada".

José Bahamonde

"Este es claramente un producto de ocasión. Es un producto pensado para generar impacto y que tiene un ciclo de vida muy corto: pensado para una ocasión especial. Esto tiene que ver con el desembarco de Quilmes en el mundo del vino... ¡Y bienvenida la gente de Quilmes al mundo del vino! El mundo del vino debe entender que se puede ser creativo, que se puede tener productos de corta duración y de alto impacto, que podemos ser lúdicos, que no basta solamente con una etiqueta bonita para seducir a un consumidor".

"Hay múltiples herramientas para generar impacto y desde lo particular esto me parece una humorada que marca claramente una tendencia: ha venido esta gente a competir fuerte en el mundo del vino y a hacer las cosas que el mundo del vino no se atrevió durante mucho tiempo. Se están moviendo los andamiajes tan rígidos que ha tenido el mundo del vino. La estrategia es genial: estamos todos hablando de la marca, de la etiqueta y del producto. La polémica multiplica el mensaje. Ojalá que muchas bodegas no se den cuenta demasiado tarde que hay que cambiar la mentalidad".

Carolina Saguán

"Vivimos en un mundo abarrotado de información, de estímulos, de elementos fugaces, de inmediatez: la app de referencia de los niños y adolescentes es Tiktok, en donde en 10 segundos con suerte por vista uno debe llamar la atención. No es fácil salir de la matrix, sorprender, captar la atención y hacerse viral con poco dinero en un momento donde los presupuesto de marketing han sido disminuidos y hasta eliminados".

"Hay diferencias en los receptores. Algunos lo aceptarán y otros no. Yo aplaudo a los creativos y creadores. No han sido tibios. Es real que hay muchos prejuicios, estructuras mentales y costumbres. El nuevo mundo es aquí y ahora y hay que estar abiertos a ello".

"Todos sabemos que 'no vendemos vino', ofrecemos el momento. En este caso a mi parecer se está vendiendo 'el brindis' de un año que para muchos será "para el olvido" y de alguna manera esta etiqueta y video nos saca una sonrisa... o por lo menos conmigo lo hizo. La mente es como un paracaídas: si no se abre, no sirve".

Sebastián Yáñez

"Aplaudo al equipo que lo creó. La velocidad de reacción que han tenido, la capacidad de tomar un contexto negativo que no le resulta ajeno a nadie, y eso aprovecharlo para lanzar un producto es para destacar. Me imagino a mucha gente descorchado este espumante a fin de año".

"Es un producto en el que el debate y el acento no están en que si la etiqueta es linda o fea. En el diseño muchas veces analizamos y criticamos etiquetas con criterios meramente estéticos y no consideramos que se estaba buscando resolver, o no conocemos el público al que se está tratando de llegar o encantar, e incluso opinamos sin conocer resultados de venta. Este producto es 100% branding, tiene un storytelling muy potente, y no necesita mucho más".

"Con este producto se ha hecho lo que en general no se hace en el mundo del vino, y eso es importante para encantar a nuevos consumidores a quienes el mundo del vino muchas veces los abruma, los cansa, los confunde, los asusta. Que la marca no parezca algo tradicional del vino produce un impacto fuerte".

"Lograron hacer algo que se viralice, y eso no es nada fácil: se nota la influencia de Quilmes, los nuevos dueños, se nota en esta creación".

Mariano Gioia

"Yo a la gente de Dante Robino los felicito por el coraje y el sentido del humor. Son marcas ocasionales, no van a construir marca, pero generan valor y reconocimiento hacia la bodega. Es audaz. No me parece ofensivo, a mí me hizo reír. Es muy de spot, viene al caso".

"El hecho de que luego aclaren que las siglas significan otra cosa y no lo que todos pensamos muestra que el humor impera. Quizás es un poco chocante escuchar el spot, pero cuando ves escrito que significa otra cosa se hace más sutil y ahí aparece el humor. Pienso que lo han manejado con sutileza y hay un buen equilibrio".