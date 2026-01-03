Nissan exhibirá su auto deportivo en su stand de Cariló
El icónico deportivo de la marca japonesa se exhibe en el stand de Nissan durante la temporada de verano 2026.
Como cada verano, Nissan vuelve a decir presente en la costa atlántica con una propuesta pensada para quienes eligen Cariló. En el marco de una nueva edición de Nissan X-Perience, la marca despliega un stand totalmente renovado en pleno centro comercial, abierto desde el 2 de enero al 16 de febrero, donde exhibe sus principales novedades y propone distintas actividades para acercar su universo de productos a los visitantes.
En ese contexto, el Nissan Z se exhibe por primera vez en Argentina y se consolida como uno de los grandes protagonistas del verano.
"Poder mostrar el Nissan Z por primera vez en Argentina es un momento muy especial para nosotros. El modelo representa la pasión, la herencia y el espíritu deportivo que define a Nissan desde hace décadas. Sabemos que el Z despierta emociones únicas en los fanáticos y exhibirlo en Cariló, tan cerca de la gente, nos permite compartir esa emoción, celebrar nuestra historia y reafirmar nuestro compromiso con quienes viven el manejo como una experiencia auténtica y personal" expresó Pablo Roca, director de Marketing de Nissan Argentina.
La historia del Nissan Z se remonta a 1969, cuando debutó el Z original con el objetivo de acercar la experiencia de un auténtico vehículo deportivo a un público más amplio. Desde entonces, Z se consolidó como un modelo creado por y para entusiastas, con una identidad marcada por el disfrute al volante y una fuerte conexión entre el vehículo y el conductor.
Uno de los pilares del ADN Z siempre fue la relación hombre-máquina, un concepto que se expresa de manera clara en el enfoque puesto sobre la experiencia de manejo. En el nuevo Nissan Z, ese vínculo se potencia especialmente a través de la transmisión manual de seis velocidades, pensada como un contacto directo e intuitivo con el auto. Cada cambio refuerza una sensación de control preciso y natural, una característica histórica del modelo que hoy convive con tecnologías contemporáneas orientadas a maximizar el placer de conducción.
Nissan Z: diseño, performance y herencia
El Nissan Z es la séptima generación de uno de los deportivos más emblemáticos de la marca a nivel global. Concebido para priorizar la experiencia de manejo, combina diseño contemporáneo, tecnología avanzada y una puesta a punto enfocada en el disfrute al volante. Está impulsado por un motor V6 biturbo de 3.0 litros que entrega 400 HP y 475 Nm de torque, con opciones de transmisión manual de seis velocidades o automática de nueve, desarrolladas para ofrecer una respuesta precisa y directa.
En cuanto a diseño, el Nissan Z propone una lectura actual de la saga, integrando referencias sutiles a generaciones anteriores en líneas, proporciones y detalles que se revelan desde distintos ángulos. El capó largo, la arquitectura de tracción trasera y un interior claramente orientado al conductor conviven con soluciones modernas en iluminación, aerodinámica y tecnología, dando como resultado un deportivo con identidad propia.
Su exhibición en Cariló permite descubrir de cerca un modelo que equilibra carácter, ingeniería y una visión contemporánea del ADN Nissan.
Nissan Z: ¿Dónde verlo?
El Nissan Z puede verse durante la temporada de verano en el stand de Nissan en Cariló, ubicado en Castaño 280, entre Boyero y Benteveo, en pleno centro comercial de la ciudad. El espacio está abierto al público del 2 de enero al 17 de febrero, de 18:00 a 24:00 hs, como parte de la propuesta de verano de la marca en la Costa Atlántica.