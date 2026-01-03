Nissan exhibirá su auto deportivo en su stand de Cariló

Como cada verano, Nissan vuelve a decir presente en la costa atlántica con una propuesta pensada para quienes eligen Cariló . En el marco de una nueva edición de Nissan X-Perience , la marca despliega un stand totalmente renovado en pleno centro comercial, abierto desde el 2 de enero al 16 de febrero, donde exhibe sus principales novedades y propone distintas actividades para acercar su universo de productos a los visitantes.

En ese contexto, el Nissan Z se exhibe por primera vez en Argentina y se consolida como uno de los grandes protagonistas del verano.

"Poder mostrar el Nissan Z por primera vez en Argentina es un momento muy especial para nosotros. El modelo representa la pasión, la herencia y el espíritu deportivo que define a Nissan desde hace décadas. Sabemos que el Z despierta emociones únicas en los fanáticos y exhibirlo en Cariló, tan cerca de la gente, nos permite compartir esa emoción, celebrar nuestra historia y reafirmar nuestro compromiso con quienes viven el manejo como una experiencia auténtica y personal" expresó Pablo Roca, director de Marketing de Nissan Argentina.

La historia del Nissan Z se remonta a 1969, cuando debutó el Z original con el objetivo de acercar la experiencia de un auténtico vehículo deportivo a un público más amplio. Desde entonces, Z se consolidó como un modelo creado por y para entusiastas, con una identidad marcada por el disfrute al volante y una fuerte conexión entre el vehículo y el conductor.

Uno de los pilares del ADN Z siempre fue la relación hombre-máquina, un concepto que se expresa de manera clara en el enfoque puesto sobre la experiencia de manejo. En el nuevo Nissan Z, ese vínculo se potencia especialmente a través de la transmisión manual de seis velocidades, pensada como un contacto directo e intuitivo con el auto. Cada cambio refuerza una sensación de control preciso y natural, una característica histórica del modelo que hoy convive con tecnologías contemporáneas orientadas a maximizar el placer de conducción.

Nissan Z: diseño, performance y herencia

El Nissan Z es la séptima generación de uno de los deportivos más emblemáticos de la marca a nivel global. Concebido para priorizar la experiencia de manejo, combina diseño contemporáneo, tecnología avanzada y una puesta a punto enfocada en el disfrute al volante. Está impulsado por un motor V6 biturbo de 3.0 litros que entrega 400 HP y 475 Nm de torque, con opciones de transmisión manual de seis velocidades o automática de nueve, desarrolladas para ofrecer una respuesta precisa y directa.

En cuanto a diseño, el Nissan Z propone una lectura actual de la saga, integrando referencias sutiles a generaciones anteriores en líneas, proporciones y detalles que se revelan desde distintos ángulos. El capó largo, la arquitectura de tracción trasera y un interior claramente orientado al conductor conviven con soluciones modernas en iluminación, aerodinámica y tecnología, dando como resultado un deportivo con identidad propia.

Foto 4 - Nissan Z desde el interior Nissan Z

Su exhibición en Cariló permite descubrir de cerca un modelo que equilibra carácter, ingeniería y una visión contemporánea del ADN Nissan.

Nissan Z: ¿Dónde verlo?

El Nissan Z puede verse durante la temporada de verano en el stand de Nissan en Cariló, ubicado en Castaño 280, entre Boyero y Benteveo, en pleno centro comercial de la ciudad. El espacio está abierto al público del 2 de enero al 17 de febrero, de 18:00 a 24:00 hs, como parte de la propuesta de verano de la marca en la Costa Atlántica.