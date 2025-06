Jeep pone a la venta la versión 2 puertas del Wrangler Rubicon

Completando la actualización del exterior, esta versión tiene el nuevo diseño de llantas de 17 pulgadas y la antena que ha sido reubicada integrándola al parabrisas para mejorar el despeje frontal por encima del capot y así poder evitar de mejor manera obstáculos que pueden entorpecer en el desempeño off road.

Qué motor tiene el nuevo Jeep Wrangler Rubicon

El Jeep Wrangler Rubicon 2 puertas actualiza su motor, ahora con la motorización Hurricane 4 de 4 cilindros en línea, turboalimentado, 2.0 L de 270 HP y 400 Nm de torque a 3.000 rpm. Este impulsor tiene mayor torque y un menor peso, lo que se traduce en niveles de performance sobresaliente tanto en asfalto como fuera de él Este conjunto está asociado a una caja automática de 8 velocidades y una caja reductora ROCK-TRAC HD.

En cuanto a la seguridad, la protección de los ocupantes queda reflejada en todos los componentes de seguridad activa y pasiva disponibles, ahora incorporando nuevas funciones tales como control crucero Adaptativo con función Stop N’ Go, luces altas automáticas, alerta de punto ciego y el frenado autónomo de emergencia.

En cuanto a las capacidades off road, el nuevo Jeep Wrangler Rubicon 2 puertas cuenta con la caja de transferencia ROC-TRACK™. con 5 modos de manejo: 2WD, 4WD Auto, 4WD Part Time, N, 4WD LOW. Esto, sumado a los ejes rígidos delanteros y traseros, el bloqueo de diferencial TRU-LOCK, la desconexión electrónica de la barra estabilizadora, el modo de manejo Off Road, la cámara delantera para off road y el sello Trail Rated, lo convierten en uno de los vehículos para afrontar cualquier terreno.

Precio y garantía del nuevo Jeep Wrangler

Al igual que el resto de la gama Jeep, el modelo cuenta con una garantía transferible de 3 años ó 100 000 km (lo que ocurra primero). Los servicios de mantenimiento deben ser realizados cada 12 meses 12.000 kilómetros, lo que ocurra primero. El Wrangler Rubicon 2 puertas tiene un precio de 119.900 dólares.