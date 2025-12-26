Ford Mustang GT3 2026: Las claves de la nueva evolución para las 24 Horas de Daytona

La temporada de carreras de resistencia de 2026 se pondrá en marcha el próximo 25 de enero con las 24 Horas de Daytona . Para esta edición, Ford Racing ha desarrollado una versión del Mustang GT3 sustancialmente mejorada en relación con el modelo previo.

Dentro del calendario del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), los seguidores de la región podrán ver al Mustang GT3 en acción durante las 6 Horas de Interlagos, en San Pablo, programadas para el mes de julio. Esta competencia se llevará a cabo inmediatamente después de la mítica ronda de Le Mans en Francia.

Según las autoridades de Ford Racing, estas actualizaciones no representan un rediseño total, sino una evolución basada en las lecciones aprendidas durante los últimos dos años de competencia, respetando el legado de 60 años del Mustang en las pistas.

El desarrollo aerodinámico ha sido una de las prioridades para la temporada 2026. El objetivo central fue incrementar la carga aerodinámica y mejorar la eficiencia del flujo de aire para adaptar el vehículo a la gran variedad de circuitos del calendario mundial. Para lograrlo, se incorporaron planos de ataque más agresivos delante de las ruedas delanteras y se realizó una revisión profunda tanto del divisor trasero como del difusor.

Estas modificaciones buscan establecer una plataforma más estable y consistente. La intención de los ingenieros es que el Mustang GT3 sea menos sensible a los cambios de altura que se producen durante el tránsito por pista, un factor determinante en una categoría donde los tiempos se definen por décimas de segundo. Este paquete técnico ha superado rigurosas pruebas en túneles de viento y ensayos en circuitos como Portimao, Laguna Seca y Watkins Glen.

Optimización de la cinemática y el sistema de frenado

En conjunto con las mejoras aerodinámicas, se actualizaron los esquemas de suspensión delantera y trasera. El conocimiento acumulado sobre el comportamiento dinámico del auto permitió ajustar variables críticas para maximizar el rendimiento de los neumáticos. Se realizaron calibraciones específicas en el anti-hundimiento y en la ganancia de inclinación (camber), asegurando que el chasis trabaje en sintonía con la nueva carga aerodinámica generada.

En cuanto al frenado, Ford Racing mantuvo su alianza estratégica con Brembo. Los componentes de esta firma, que también equipan a las versiones de calle y de competición como el Mustang Dark Horse R y el GT4, han demostrado la durabilidad necesaria para las exigencias de las carreras de larga duración. La fiabilidad en este apartado es fundamental para defender las victorias obtenidas en escenarios de alta exigencia como Spa-Francorchamps y Nürburgring.

Un programa de desarrollo consolidado

El proceso de evolución del Mustang GT3 concluyó recientemente tras una serie de ensayos en Sebring y Daytona. Luego de un 2024 que sirvió como etapa de aprendizaje, la plataforma alcanzó su madurez en 2025, logrando victorias en algunas de las competencias más prestigiosas del mundo.

La obtención de 14 triunfos globales es el resultado del trabajo coordinado entre los ingenieros de Ford Racing, Multimatic Motorsports y M-Sport. Esta base tecnológica permite a la marca proyectar un 2026 con altas expectativas, llevando el rendimiento del Mustang a un nivel superior en la búsqueda de nuevos campeonatos internacionales.