El Dacia Duster y sus logros en 2024

La tercera generación de Duster ha tenido un año excepcional, ganando más de 25 premios en Europa en 2024. Estos reconocimientos, logrados en varios países y concedidos por diversos jurados especializados, reconocen el diseño, las prestaciones y la accesibilidad que hacen de Duster un SUV imprescindible en el mercado y propone la mejor relación valor-precio de su categoría.

Lanzado en 2010 y renovado por primera vez en 2017, el Duster forma parte de la historia de un modelo que se ha convertido en un referente en el mercado y en un auténtico icono de Dacia a nivel mundial.

Dacia Duster

Una de las novedades de su última evolución es que el SUV estrenó el motor naftero TCe 130 que incluye una micro hibridación de 48V. Esta motorización, disponible por primera vez en Dacia, se ofrece con una caja de cambios manual de seis velocidades. A su vez, el SUV está disponible en versiones 4X2 y 4X4, y combina una nueva generación de motor naftero de 3 cilindros 1.2 L turbo comprimido, acompañado con un sistema de hibridación ligera de 48V.

Duster ha sido galardonado con el premio «Best buy car of Europe» por el jurado de AutoBest, que reconoce al mejor vehículo en términos de relación calidad-precio, prestaciones, diseño, innovación y capacidad para satisfacer las necesidades de los consumidores europeos.

Dacia Duster

Duster también ha ganado prestigiosos premios en varios países europeos: Rumanía (Car of the Year 2025), Polonia (Car of the Year Polska 2025), Francia (Novedad del año en Trophées de L’argus y SUV del año en Automobile Awards), España (Best Car of the Year, The Renting Automotive Awards y Best SUV de Car & Driver), Alemania (Value Champion de Auto Bild, The best family cars de Auto Strassenverkehr y Carwow Car of the Year Awards 2025), Reino Unido (Best Small SUV de Auto Express), Austria, Italia, Lituania, Estonia e Irlanda.

Los numerosos galardones que obtuvo el Dacia Duster en 2024 demuestran su creciente éxito y confirman que sigue siendo la opción de referencia para los clientes que buscan un SUV robusto, accesible y aventurero.