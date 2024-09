El nuevo hito que alcanzó el Fiat Fastback

Hace ya un tiempo, Fiat revolucionó el mercado automotor en América Latina con el lanzamiento del Fastback, su primer SUV Coupé. Este modelo, que actualmente se ubica como tope de gama entre los vehículos de pasajeros de la marca, combina las cualidades de un SUV con un diseño más deportivo y las características esperadas en un vehículo de índole familiar.

Uno de los últimos logros del Fastback es que superó las 100.000 unidades producidas en el complejo automotor de Stellantis de Betim, en el estado brasileño de Minas Gerais.

Fiat Fastback

Hoy por hoy el Fastback es el segundo SUV de Fiat producido en Brasil y, junto con el Pulse. Ambos fortalecieron la presencia de la marca en uno de los segmentos de mayor crecimiento en la región.

El mes pasado, Fiat ocupó en Brasil el tercer lugar en el competitivo mercado de los SUV, con 7.962 unidades matriculadas y una cuota del 9,9%. El Fastback, por su parte, registró más de 4.408 unidades vendidas en agosto, uno de los mejores resultados desde su lanzamiento. Además de Brasil, el modelo se exporta actualmente a 14 países.

Fiat Fastback

El Fastback se encuentra disponible en cinco versiones (Turbo 200 AT, Audace T200 AT, Impetus T200 AT, Limited Edition y Abarth) y satisface los deseos de los consumidores de SUV, ofreciendo un baúl con 600 litros de capacidad, un amplio espacio interior y un de las mayores alturas con relación al suelo, además de un puesto de conducción elevado.

Toda la línea Fastback está motorizada por dos opciones mecánicas: el Turbo 200 Flex, de 130 CV con etanol (125 CV con nafta) y 200 Nm de par, que acelera de 0 a 100 km/h en sólo 9,4 segundos, y por otra parte el Turbo 270 Flex, disponible en las versiones Limited Edition Powered by Abarth y Abarth, que entrega 185 CV con etanol (180 CV con nafta) y 270 Nm de par, lo que permite al Fastback alcanzar los 100 km/h en sólo 7,6 segundos.

"El Fastback es el mejor ejemplo del momento actual de Fiat en Brasil. Con su diseño audaz, tecnología de punta y motores que combinan potencia y eficiencia, se destaca por su sofisticación y versatilidad, trayendo toda la innovación y el espíritu pionero ya conocido por Ganador de varios premios, el modelo ya es una historia de éxito para la marca y alcanzar la marca de 100 mil unidades producidas es un gran hito que refleja la aceptación del público y la fortaleza del modelo". destacó Alexandre Aquino, vicepresidente de Fiat para Sudamérica.