Un Tesla se prendió fuego adentro mientras circulaba por la autopista

En los últimos meses Tesla ha estado atravesada por diferentes eventos que involucraron a sus vehículos. El más reciente ocurrió en Estados Unidos, donde a los diez minutos de salir del taller un Tesla Model 3 comenzó a largar humo de su interior, obligando a su conductor a estacionar a un costado de la autopista.

Inmediatamente el auto quedó envuelto en llamas y afortunadamente el conductor pudo salir ileso antes de que el fuego se propagara. Los bomberos lograron apagar las llamas antes de la destrucción total, pero igualmente hubo que lamentar muchos daños materiales como se pueden ver en las imágenes.

Haciendo un poco de investigación, resultó ser que este Tesla Model 3 tuvo una vida bastante accidentada. Reportes indican que en 2021 estuvo involucrado en otro accidente que provocó severos daños en su parte delantera.

Por su parte, de acuerdo a lo informado por su propietario, en 2022 el auto quedó sumergido en aguas profundas, lo que causó una pérdida del paragolpes trasero y otros elementos de la carrocería.

El dueño del Tesla declaró con el medio Carscoops que “todo parecía estar bien, mientras conducía por la autopista noté que salía humo del asiento del pasajero derecho y seguía empeorando mientras conducía media milla para sacarlo del camino”.

Las causas del incendio por el momento no han sido determinadas. Hay sospechas que giran alrededor de un problema eléctrico en la batería, que suele ser una de las principales causas de un incendio en un vehículo de estas características. Igualmente no hay que dejar de lado otra variedad de factores que pudieron influir en este particular suceso.