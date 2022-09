El usado del día: Mitsubishi L200 DI-D High Power

El segmento de las pick-ups es más que competitivo y dentro de las camionetas más imponentes de este mercado se encuentra la Mitsubishi L200. El vehículo de la marca japonesa tiene uno de los diseños más atractivos del país, con colores más que llamativos. Los mayores puntos de atracción se encuentran en la zona frontal, ya que tiene un diseño más rupturista y futurista.

Para este inicio del fin de semana, te mostramos una versión Di-D High Power Cuero, constituido por un motor 2.4 turbodiésel de 181 CV y 43,9 kgm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. La tracción es trasera, con posibilidad de conectar la 4x4.

Correspondiente al año 2020, se trata de una unidad de color azul con 46.000 kilómetros. En equipamiento, cuenta con siete airbags, frenos ABS, tapizados de cuero, sensor de luces, sensor de estacionamiento, sensor de lluvia, lona marítima, climatizador, techo solar eléctrico, computadora de a bordo, llantas de aleación, barra anti vuelco, faros rompeniebla, control de estabilidad, sistema de bloqueo de encendidos, faros de xenón, sistema multimedia con pantalla táctil de siete pulgadas, botón de arranque, entre otros.

¿Cuánto cuesta esta Mitsubishi L200 de 2020? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 11.990.000 pesos.

