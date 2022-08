El usado del día: Peugeot Partner Patagónica

Uno de los míticos modelos de producción nacional que se encuentran en la línea de montaje de El Palomar (Argentina), desde hace más de dos décadas es la Peugeot Partner.

Si bien podríamos decir que es uno de los vehículos más antiguos del mercado (más allá de los restylings es el mismo familiar / furgón de 1998) y que aún continúa sobreviviendo con lo justo, es todo un logro para la marca seguir teniendo presencia y aprobación en un público más que fiel.

Para hoy, te traemos una Partner versión Patagónica, color rojo, correspondiente al año 2018, que con 45.000 kilómetros puede ser una buena alternativa para aquellos que busquen capacidad de carga y lugar para transportar a algunos pasajeros.

Debajo del capó, cuenta con un motor 1.6 litros de 115 CV y 150 Nm de torque , asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

En equipamiento, posee lo básico: frenos ABS, airbag para el conductor y el acompañante, aire acondicionado, comandos eléctricos para los vidrios, estéreo con Bluetooth, comandos de radio al volante, USB, MP3, computadora de a bordo, ganchos ISOFIX, entre otros.

En dimensiones, posee 4.137 mm de largo, 1.823 mm de ancho, 1.960 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.693 mm. La capacidad del tanque es de 55 litros.

¿Cuánto sale esta Peugeot Partner Patagónica? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 3.300.000 pesos.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.