Así sería la nueva Mitsubishi L200, ¿se produce en Argentina?

Durante la última semana, una de las novedades más relevantes fue la noticia de que Mitsubishi comenzó a probar la nueva generación de la L200 con su diseño final, más allá de que en las fotografías que fueron publicadas se podía apreciar esta camioneta, pero con una extensa cantidad de camuflajes.



Sin embargo, hay algunos detalles que si bien se encontraban recubiertos, los podemos adelantar. Uno de ellos es la adopción de una nueva parrilla, que toma como referencia a los inéditos modelos de la marca japonesa. Es importante recordar que en la edición actual de esta pick-up mediana, el diseño es bien disruptivo frente a sus principales competidores con líneas bien modernas y robustas. Al parecer, la idea de este nuevo proyecto es continuar manteniendo estas diferencias con una estética agresiva y futurista.

Otro de los detalles que se pudo observar en las primeras apariciones del modelo de serie son los faros divididos, debido a que se destacan las luces diurnas apenas finaliza el capot, mientras que unos embellecedores en forma de C parecerían separarlas de las ópticas principales ubicadas por debajo. Más cercano a la altura de los paragolpes delanteros, se ubicarán las luces de giro.



Mirándola desde los laterales, llamaron la atención los pasaruedas más marcados, mientras que las líneas generales del vehículo ubicadas a la altura de las manijas de las puertas dan la sensación de que la camioneta es un poco más “cuadrada” que la generación que actualmente se ofrece en el mercado mundial.



En el sector posterior, también se esperan cambios, en especial en las ópticas, ya que serían de mayor tamaño con tecnología full-led. Por ahora, no hay novedades del interior, pero es probable que haya una mayor presencia de displays, con un mayor tamaño de la consola central y el instrumental (podría ser 100 por ciento digital).



Debajo del capot, las motorizaciones también se actualizarán. En la actualidad, posee un propulsor 2.4 turbodiésel de cuatro cilindros con 181 CV y 43,9 kgm de torque, mientras que e la próxima generación se esperan novedades no sólo desde el punto de vista de los impulsores “gasoleros”, sino también desde el plano más ecológico. Todos los rumores indican que se desarrollará un nuevo sistema híbrido, que no sólo otorgará beneficios para el medio ambiente, sino por la disminución del consumo.

Además, esta nueva L200 fue desarrollada en conjunto con Nissan, ya que el proyecto no sólo tiene en cuenta a la pick-up de Mitsubishi, sino a la próxima Frontier. Ambos desarrollos estarán montados sobre la misma plataforma, sumado al uso de tecnologías compartidas y posiblemente las motorizaciones.



De estas dos camionetas, la L200 será la primera en ver la luz, posiblemente en 2024, mientras que la futura Frontier llegaría poco tiempo después.



¿Mitsubishi la produce en Argentina? Este trabajo en conjunto podría llegar a beneficiar a la industria automotriz local, ya que en la actualidad Nissan fabrica su pick-up mediana en Santa Isabel. Si la próxima generación se desarrolla junto a la marca socia, es probable que un nuevo integrante se sume a la planta cordobesa.



Hay que recordar que en la actualidad hubo rumores de que la L200 se iba a fabricar en esta terminal, luego del proyecto trunco de Mercedes-Benz para producir la Clase X en nuestro país, pero todo indicaría de que si el desarrollo llega a buen puerto, recién tendríamos una “Mitsubishi nacional” con la nueva generación de la camioneta japonesa.

A su vez, Renault tiene la Alaskan, una pick-up que en la actualidad es hermana de la Frontier. Con la noticia del desarrollo conjunto de la L200 con el modelo de Nissan, no sería descabellado que también se produzca una edición inédita de la pick-up de la marca del rombo, montada sobre la misma plataforma.

Tomando las imágenes que aparecieron durante la última semana, el sitio Kolesa realizó algunas recreaciones para adelantar cómo podría ser el diseño final de la nueva pick-up mediana.