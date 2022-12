El usado del día: Un Toyota Camry con menos de 40.000 km

Desde su lanzamiento oficial en 1982 bajo el nombre Camry V10, fue un gran éxito en las primeras regiones a los que llegó como Norteamérica y Europa, expandiendo su dominio en el segmento de los sedanes mas premium en diferentes países del globo.

Este domingo, te traemos un Toyota Camry LE de 2019 con 34.728 km. Cuenta con un motor 2.5 Dynamic Force de cuatro cilindros que entrega una potencia de 201 CV y 241 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades.

En cuanto al confort, en el habitáculo incorpora asientos tapizados de tela con ajuste eléctrico en ocho direcciones para la butaca del conductor, aire acondicionado manual, computadora de viaje multi-información de 4.2 pulgadas, sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas y seis parlantes compatible con Android Auto y Apple Car Play, cámara de estacionamiento trasera, entre otros detalles.

En seguridad, incluye diez airbags, alarma e inmovilizador de motor, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, cinturones delanteros y traseros de tres puntos, seguros eléctricos, entre otros elementos.

Las dimensiones del sedán son de 4,88 metros de largo, 1,84 metros de ancho, 1,44 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,82 metros. Además, esta versión con llantas de aluminio de 17 pulgadas tiene una capacidad en el baúl de 427 litros.

¿Cuánto sale este Toyota Camry LE de 2019? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 402.999 pesos mexicanos.

