Este Hummer EV modificado luce como un verdadero tanque de guerra

Nadie puede negar que el GMC Hummer es un vehículo extremo, que luce imponente y además tiene probadas capacidades para salir del camino. Esta pick up es de alguna manera la evolución de aquel primer Hummer utilizado por el ejército de los Estados Unidos, aunque en el modelo nuevo el tren impulsor es 100% eléctrico.

Pero para rendirle homenaje de alguna manera al Hummer original, un taller ubicado en Florida tuvo la idea de “tunear” un Hummer EV con un tratamiento estético exclusivo que lo hace más imponente y llamativo, algo que parecía imposible de lograr en un vehículo con estas características.

La compañía a cargo del trabajo lo llamó SoFlo Strikeforce y en primera medida se destaca la carrocería cubierta con Kevlar, que de alguna manera le aporta ese look bien guerrero. Por el momento, los responsables no anunciaron si es a prueba de balas o no, pero todo apunta a que con las protecciones el Hummer podrá adentrarse en cualquier tipo de ámbitos y terrenos.

Además, se instaló un kit de suspensión para aumentar el despeje, sumado a la presencia de brutales neumáticos de 38 pulgadas en total, con una llanta de 20 y un diseño exclusivo donde el color dorado es protagonista, ideal para llamar la atención de cualquiera que se cruce a este Hummer.

Los cambios no se detienen en el exterior, ya que adentro incorpora tapicería de color marrón exclusiva que se combina con diversos detalles en la misma tonalidad para los paneles de puerta y el tablero.

“No podría estar más orgulloso de presentar nuestra versión del camión de fábrica más malo del planeta: el Hummer EV. Si bien no hay nada que suene como un Hemi Hellcat de nuestros colegas de Jeep, este vehículo ofrece una potencia de agarre del volante a niveles sin precedentes”, anunció Joseph Ghattas, propietario, ingeniero y diseñador jefe en la empresa South Florida Customs, que estuvo a cargo de todo el desarrollo.

Vale recordar que el Hummer EV entrega gracias a la acción de sus motores eléctricos unos 1.000 HP, y con un peso declarado de más de 4 toneladas acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3 segundos.