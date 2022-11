El usado del día: Dodge Ram 2500 V8

A principios de los ´80 Dodge comenzó a producir en serie una nueva línea de vehículos pesados llamados Ram, destinados a ser utilizados para trabajos que requieran mayor potencia y complejidad. El éxito fue tal que 28 años después Ram se dividió y es una marca propia.

Este domingo te traemos una Dodge Ram 2500 SLT HD de 2016 con 127.872 kilómetros. Es propulsada por un V8 turbo de 5.7 litros de 383 CV y 542 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades y tracción 4x4.

En cuanto a equipamiento, ofrece asientos tapizados de cuero, computadora de abordo, seis airbags, aire acondicionado y climatizador, sistema de apertura y cierre de ventanas OneTouch, reposabrazos, asistente de estacionamiento, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS, entre otros elementos.

Las dimensiones de la pick-up son de 5,85 metros de largo, 2 metros de ancho y una distancia entre ejes de 3,55 metros. Además, esta versión con rodado de 18 pulgadas tiene un peso neto de 2.719 kg.

¿Cuánto sale esta Dodge Ram 2500 SLT HD de 2016? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 476.999 pesos mexicanos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.