El usado del día: Un Renault Clío 2016 en impecable estado

El Renault Clío es uno de los modelos icónicos de la firma, lanzándose al mercado mundial en 1990 en un contexto de renovación de su parque automotor debido a una crisis económica existente en la marca. Junto al Clío al poco tiempo es lanzado otro mítico vehículo, el Twingo.

Si bien en Argentina se discontinuó en 2016, en otras regiones del mundo se sigue fabricando y hace poco se anunció una nueva generación con propulsión a combustión e híbrida, aunque próximamente dejará de existir por la aparición del nuevo R5 eléctrico.

Fabricado en la planta cordobesa de Santa Isabel, en esta ocasión traemos un Clío Mío Dynamique de 2016 con carrocería de cinco puertas, la variante full de la gama.

Comparte el mismo motor de sus variantes mas económicas, un 1.2 de 16 válvulas ofreciendo 75 CV de potencia y 107 Nm de torque, asociada a una transmisión manual de cinco marchas con tracción delantera.

En el exterior se diferenciaba de el resto de las variantes por ofrecer faros antiniebla delanteros, detalles cromados en la parrilla frontal y llantas de aleación de 14 pulgadas.

Con respecto al confort en el habitáculo, el Dynamique incorpora asientos tapizados de tela, aire acondicionado, levanta vidrios eléctrico en los asientos delanteros, luneta térmica, entre otros detalles.

En cuanto a la seguridad incluye dos airbags frontales para el conductor y pasajero, frenos ABS, dirección asistida, cinturones de seguridad delanteros y traseros inerciales, entre otros elementos.

Las dimensiones del vehículo son de 3,81 metros de largo, 1,41 metros de alto, 1,94 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2,47 metros. Además, cuenta con una capacidad en el baúl de 250 litros.

¿Cuánto cuesta este Renault Clío Mío Dynamique de 2016? Según la publicación, su valor es de 2.410.000 de pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.