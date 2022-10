El usado del día: Ford Ranger Limited

Uno de los íconos de producción nacional es claramente la Ford Ranger. La pick-up mediana llevar varias generaciones en nuestro país y próximamente desembarcará una edición inédita que se fabricará en la planta de Pacheco y será la estrella en diferentes países del mundo.

Para este domingo, te traemos una unidad con muy poco tiempo de vida, aunque con 30.000 kilómetros. De color negro, correspondiente al año 2021 y versión Limited (tope de gama), la camioneta es una buena alternativa para aquellos que busquen un vehículo espacioso, con buena capacidad de carga y prestaciones off-road.

La motorización se encuentra compuesta por un propulsor 3.2 turbodiésel de 200 CV y 470 Nm de torque, asociado a una transmisión automática secuencial de seis velocidades, mientras que la tracción es 4x4 (alta y baja).

En equipamiento, cuenta con luces LED, barra antivuelco, elementos cromados, cobertor de caja, llantas de aleación de 18 pulgadas, cubre cárter, protector de tanque de combustible, de caja de transmisión, de radiador y de DPF, arranque sin llave, climatizador bi-zona, dirección eléctrica, volante multifunción, tapizados de cuero, sistema multimedia SYNC 3 con pantalla táctil de ocho pulgadas, asistencias a la conducción Ford Co-Pilot 360°, siete airbags, cámara de marcha atrás, faros rompeniebla, bloqueo de diferencial trasero, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad y tracción, barra antivuelco, entre otros.

¿Cuánto cuesta esta Ford Ranger Limited del 2021? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 10.500.000 pesos.

