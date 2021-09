Atención: BMW Motorrad abrió la inscripción para el GS Trophy 2022

Comienza a trazarse el camino hacía la más emblemática competencia amateur de motocicletas de todo el mundo, el GS Trophy 2022 de BMW Motorrad, que será de la partida en enero del año entrante y contará con participantes de todo el mundo.

El próximo 23 y 24 de octubre se desarrollará el primer paso de este exigente recorrido en la preclasificación que depositará tres participantes en Chile, donde se desarrollará en el mes de diciembre la clasificación para conformar el equipo que representará a la región en Albania a comienzos del próximo año.

La preclasifición será, al mismo tiempo, motivo de inauguración del Enduro Park, un predio construido para poner a prueba la pericia de los participantes garantizado seguridad y diversión para ellos y el público presente.

Todos los interesados en participar del Pre-Qualifier pueden inscribirse hasta el próximo 15 de octubre ingresando al siguiente link.

Los participantes de la preclasificación deberán superar las más exigentes pruebas haciendo uso de sus habilidades en pruebas individuales, así como también de equipo. Los 10 mejores competirán en la prueba final que depositará a los tres preclasificados en Chile donde competirán con otros 6 países para conformar el equipo de que represente a la región.

El Enduro Park Argentina abarca 13 hectáreas y se encuentra ubicado en las afueras de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Los participantes se encontrarán con un circuito que reúne todo lo necesario para desarrollar este tipo de pruebas. Tal es el caso de los sectores inundables, los diferentes tipos de suelos e, incluso, barrancas de más de 15 metros de profundidad que ponen a prueba la performance de cada participante.

El International GS Trophy es un evento que celebra el “espíritu” de los legendarios modelos BMW GS. Ofrece todo para lo que se hizo una motocicleta GS: diversión de conducción, aventura y desafíos. El evento del Sudeste de Europa 2022 es la octava edición del International GS Trophy.

Las ediciones anteriores se celebraron en 2020 en Oceanía (Nueva Zelanda), 2018 en Asia Central (Mongolia), 2016 en Asia Sudoriental (Tailandia), 2014 en América del Norte (Canadá), 2012 en América del Sur (Chile, Argentina), 2010 en Sudáfrica (Sudáfrica, Swazilandia, Mozambique) y 2008 en África del Norte (Túnez).

En la edición actual, 22 equipos compiten con 60 pilotos de todo el mundo. El grupo de pilotos está acompañado por los “marshalls” del GS Trophy, representantes de los medios, médicos, patrocinadores, así como un equipo de fotografía y filmación.

El International GS Trophy no es una carrera, sino una competencia por equipos en la que una alineación internacional de entusiastas del “off-road” compite en varias etapas especiales. No todas estas pruebas están diseñadas exclusivamente como pruebas de conducción. Como los competidores pasan mucho tiempo juntos y también duermen en vivacs, este evento de aventura también promueve un sentimiento de unión. No es raro que aquí se hagan amistades que duren toda la vida. De esta manera, el GS Trophy conecta personas, culturas y motociclistas de todo el mundo de la misma manera que lo hacen las motocicletas GS.

Basado en la experiencia de los eventos anteriores del GS Trophy, el equipo más exitoso será el que se prepare mejor, tenga el mejor trabajo en equipo y conduzca con más habilidad, mientras se divierta y disfrute del gran sentimiento de camaradería internacional.