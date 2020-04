Doble victoria del Porsche Taycan en los premios Auto el Año del Mundo

El Porsche Taycan ganó dos de las categorías de los premios Auto el Año del Mundo 2020 (World Car of the Year Awards 2020). El nuevo modelo ciento por ciento eléctrico de Porsche obtuvo los premios Auto de Lujo del Mundo (World Luxury Car) y Auto Deportivo del Año del Mundo (World Performance Car of the Year).

Además, en esta categoría de Auto Deportivo del Año del Mundo, Porsche consiguió un triplete histórico, al ubicar al 911 y al 718 Spyder/Cayman GT4 por detrás del Taycan. Un jurado compuesto por periodistas del automóvil de 86 países evaluó y calificó más de 50 nuevos modelos. La organización de los World Car of the Year Awards anunció los ganadores este sábado en una conferencia online.

“Este doble triunfo en las categorías Auto Deportivo del Mundo y Auto de Lujo del Mundo subraya lo que queríamos lograr cuando desarrollamos el Taycan. Queríamos crear un deportivo totalmente eléctrico, enfocado al conductor y que pudiera enfrentarse a cualquier otro deportivo. Al mismo tiempo, nos centramos en que fuera versátil para el uso diario, en el lujo digital y en la comodidad para cuatro pasajeros”, dijo Michael Steiner, miembro del Consejo Directivo de Porsche AG responsable de Investigación y Desarrollo, quien fue el encargado de recibir los premios.

Larga lista de premios en los principales mercados

El resultado de los premios Auto el Año del Mundo continúa una racha ganadora: el Porsche Taycan y el nuevo 911, que fue presentado el año pasado, han obtenido unos 40 premios internacionales, especialmente en los importantes mercados de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y China.

Algunos de los premios logrados por el Porsche Taycan son:

• Auto del Año: Revista Top Gear (Reino Unido).

• Revolucionario del Año (Game Changer): Revista Top Gear (Reino Unido).

• Auto Ecológico del Año en China: Jurado del Auto del Año en China.

• Auto Alemán del Año: Jurado del Auto Alemán del Año.

También fue galardonado con el premio a la innovación de la revista alemana Connect.

Por su parte, el Porsche 911 ganó las categorías coupé y cabriolet en la elección hecha por los lectores de la revista alemana Auto, Motor und Sport. De igual manera, ganó los siguientes premios:

• Auto Trophy: elección de los lectores de la revista Auto Zeitung (Alemania).

• Mejor Auto del Año: Revista Auto Express (Reino Unido).

• Mejor Auto del Conductor: Revista Motor Trend (Estados Unidos).

• Auto del Año en China: Jurado del Auto del Año en China.



“Estamos muy contentos de haber recibido estos premios. Reflejan la reacción positiva de nuestros clientes y son un gran incentivo para el trabajo futuro”, dijo Oliver Blume, presidente del Consejo Directivo de Porsche AG.

“Nos consideramos pioneros de la movilidad sostenible y, con el Taycan, hemos llevado a la carretera un auto deportivo emocionante y muy innovador, totalmente eléctrico y ciento por ciento Porsche”, añadió.

Acerca de los premios que ha ganado el nuevo Porsche 911, Blume dijo: “El 911 nos ha mantenido en el camino del éxito durante casi 60 años gracias a su icónico diseño. Cuando un niño hace un dibujo de un auto deportivo, a menudo se parece a un 911. Hemos desarrollado su concepto técnico único de forma continua y coherente. Con el motor en la parte trasera y el interruptor para la llave de encendido en la izquierda, el 911 se ha convertido en un icono, así como en la referencia con la que se miden todos los autos deportivos”.