Guerra de pick ups medianas: ¿cuánto cuestan las tope de gama?

Las camionetas medianas en Argentina son los productos que más animan la competencia entre las marcas. Desde hace casi dos años, una pick up, la Hilux de Toyota, es el vehículo de cualquier tipo más vendido del país.

Con esta particularidad, y tras analizar la oferta de las chatas más accesibles, ahora nos metemos con las tope de gama. Hay que aclara que en el techo de la oferta de cada gama, hay particularidades, como versiones especiales deportivas. Haciendo la salvedad en cada caso, veamos qué ofrece el mercado.

Por el lado de la marca líder Toyota, hoy la tope de gama de Hilux es la SRX 4x4 automática doble cabina con motor turbo diésel de 177 cv y 450 nm de torque. Su precio es de 2.934.600 pesos. Es fabricada en la planta de Zárate, en provincia de Buenos Aires.

Párrafo aparte para las versiones GR Sport de Hilux. Hay tres versiones disponibles: turbo diésel manual (3.099.100 pesos), turbo diésel AT (3.250.100 pesos) y la versión naftera V6 (también 3.250.100 pesos).

La nutrida oferta de Volkswagen Amarok incluye nada menos que 18 versiones. En el tope se ubica la poderosa V6 Black Edition AT, que cuesta 3.827.400 pesos. En este caso, se fabrica en Pacheco, provincia de Buenos Aires.

Este modelo, recientemente actualizado, tiene un motor turbo diésel V6 3.0 litros con 258 cv de potencia y 580 nm de torque, asociado a una caja automática de 8 velocidades.

Ford también cuenta con una muy nutrida oferta de Ranger, su tradicional pick up mediana. En este caso, en el tope de la gama se ubica la Ranger Black Edition 3.2 litros 4x4 TDi doble cabina AT. El impulsor es Puma, de 3.2 litros, 200 cv de potencia y 470 nm de torque, asociado a una caja automática de 6 velocidades.

En el caso de la Ranger, su precio es de 3.485.100 pesos.

Sobre la gama “tradicional” de Ranger fabricada en Pachero, se ubica la versión Raptor, importada de Tailandia: cuesta entre 52.990 y 54.990 dólares (hay versiones 2019 y 2020).

Otra argentina de la lista es la Nissan Frontier, cuyo tope de gama es la LE 4x4 AT. En este caso, la chata de la marca japonesa tiene un motor turbo diésel 2.3 litros de 190 cv de potencia y 450 nm de torque, asociado a una caja automática de 7 marchas.

El precio de la Nissan Frontier LE 4x4 2.3 TDi AT es de 3.007.300 pesos.

Ahora veamos cuál es la más sofisticada de las pick up de Chevrolet. Hablamos de la S10, y en particular de la versión High Country 4x4 AT. La camioneta mediana de la marca estadounidense viene de Brasil y tiene un motor turbo diésel 2.8 litros, con 200 cv de potencia y 440 nm de torque, con una caja automática de 6 velocidades.

La Chevrolet S10 High Country 4x4 AT cuesta 2.782.900 pesos.

La L200 de Mitsubishi ofrece sólo tres versiones, destacándose como tope de gama la GLS AT 4x4. La camioneta tiene un motor turbo diésel de 2.4 litros con 181 cv de potencia y 431 nm de turno. El conjunto mecánico se completa con una caja automática de 6 velocidades. Viene importada de Tailandia.

El precio de la L200 GSL AT 4x4 es de 2.939.094 pesos.

Otra competidora del segmento, no demasiado difundida pero sin dudas un gran producto, es la Isuzu D-Max. La versión Kenzu AT es la más costosa de la corta gama, que se completa con la versión MT del modelo.

La Isuzu D-Max Kenzu AT tiene un motor turbo diésel 3.0 litros que eroga 177 nm de potencia y 430 nm de toque, con caja automática de 6 velocidades.

El precio de la Isuzu, que viene importada de Japón, es de 3.176.531 pesos.

La marca china Great Wall ofrece en el mercado argentino dos modelos de pick up medianas, ambas importadas desde China. Por un lado la Wingle 5 cuyo tope de gama es la Standart 4x4 con caja manual. Este producto tiene un motor diésel de 2.0 litros, 137 cv de potencia y 305 nm de torque. Su valor es de 1.414.294 pesos.

La otra opción de Great Wall es la Wingle 6, en única versión: Dignity DC 4x2. Tiene un motor diésel 2.0 litros, 137 cv de potencia y 310 nm de torque, y una caja manual de 6 marchas. Cuesta 1.591.153 pesos.

Otra marca china que ofrece una pick up mediana es Foton. En este caso, el modelo es único: Tunland Luxury 2.8 litros Cummins 4x4 DC MT. Hablamos de una chata con motor marca Cummins 2.8 litros, de 171 cv de potencia y 360 nm de torque, asociado a una caja manual de 5 marchas. El precio de esta camioneta es de 1.976.508 pesos.

Para cerrar es repaso de las pick up mediana más caras del mercado argentino, podemos citar a la china JAC T6 Luxury 4x4 doble cabina. Este producto cuenta con un motor turno diésel de 2.0 litros, 139 cv y 320 nm de torque, asociado a una caja automática de 6 velocidades. El precio de la T6 Luxury es de 1.764.098 pesos.

En esta lista, ordenamos los modelos tope de gama según precio:

1) Volkswagen Amarok: 3.827.400 pesos

2) Ford Ranger: 3.485.100 pesos

3) Isuzu Kenzu: 3.176.531 pesos

4) Nissan Frontier: 3.007.300 pesos

5) Mitsubishi L200: 2.939.094 pesos

6) Toyota Hilux: 2.934.600 pesos

7) Chevrolet S10: 2.782.900 pesos

8) Foton Tunland: 1.976.508 pesos

9) JAC T6: 1.764.098 pesos

10) Great Wall Wingle 6: 1.591.153 pesos

11) Great Wall Wingle 5: 1.414.294 pesos