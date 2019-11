Chevrolet pone alta la vara para los autos populares con Onix y Onix Plus

Chevrolet Argentina presentó este jueves el Onix y el Onix Plus, unificando en un solo modelo los que eran conocidos como Onix (cinco puertas) y Prisma (sedán), hoy llamados Joy, y rebajados.

Ahora, ambas carrocerías compartirán nombre, por lo que Chevrolet apuesta fuerte a concentrar ambos productos bajo un mismo paraguas, y, probablemente, quedarse con el primer puesto en ventas de autos.

Pero además, la novedad más interesante para los consumidores, es que esta generación del Onix (segmento B, chico), pone la vara muy arriba para sus competidores. Primero por seguridad (cinco estrellas en pruebas de LatiNCAP), por equipamiento y por calidad y terminaciones. Además, por precio.

Pero vamos por partes. El Onix y el Onix Plus ofrecen de serie seis airbag y además control de estabilidad (ESP), todo un salto hacia adelante para el segmento. Al mismo tiempo, estos dispositivos dieron grandes resultados, ya que el modelo logró la máxima calificación en las pruebas de choque de LatinNCAP: cinco estrellas en protección de adultos y también de niños.

Incluso Carlos Zarlenga, presidente de GM Sudamérica, citado por Autoblog, afirmó en este sentido: "Con el nuevo Onix no hay dudas de que el foco está siempre puesto en la seguridad del producto. Y decidimos que este mensaje clave lo protagonice el nuevo Onix es porque se trata del auto más vendido de la región. Cuando tu marca tiene el auto más vendido y comienza a ofrecer este equipamiento de seguridad, se convierte en un mensaje para todas las marcas, lo cual creo que también es algo bueno".

Otra cuestión que se destacó y mucho durante la presentación fue el armado general del vehículo, bajo las normas de la plataforma GEM, desarrollada por GM y la china Saic. Esto se puede apreciar en el diseño, muy atractivo y moderno, la calidad de materiales y también en los encastres. En definitiva, la coincidencia en los comentarios era que el Onix parece un modelo de un segmento superior.

Incluso es para destacar que desde las versiones LT Tech en adelante el Onix incluye conectividad WiFi 4G, todo un dato para la competencia en relación a autos del segmento B.

Respecto a la motorización, Onix estrena una nueva familia de motores, todos nafteros, con tres cilindros y cuatro válvulas por cilindro: 1.2 atmosférico (90 cv y 115 nm de toque) y 1.0 turbo (116 cv y 160 nm). Se trata sin dudas de impulsores modernos, que entregan buena potencia a baja cilindrada.

La transmisión podrá ser manual de cinco velocidades (con motores 1.2 y 1.0T) o automática de seis marchas (sólo con 1.0T). En todos los casos la tracción es delantera.

El detalle de precios de las 12 versiones disponibles es el siguiente: Onix Hatchback 1.2 Manual, 798.900 pesos; Onix Hatchback 1.2 Manual LT, 905.230 pesos; Onix Hatchback 1.2 Manual LT Tech, 936.230 pesos; Onix Hatchback 1.2 Manual LT Tech OnStar, 946.230 pesos; Onix Plus Sedán 1.2 Manual, 838.900 pesos; Onix Plus Sedán 1.2 Manual LT, 933.800 pesos; Onix Plus Sedán 1.2 Manual LT Tech, 963.800 pesos; Onix Plus Sedán 1.2 Manual LT Tech OnStar, 973.800 pesos. La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros.

Las versiones Onix Hatchback 1.0T Premiere y Onix Plus Sedán 1.0T Premier (manual y automáticas) se lanzarán recién en enero 2020.