Más de cinco millones de personas tienen créditos otorgados por fintechs

Los créditos otorgados por las empresas fintech ascendieron y alcanzaron a más de 5 millones de eprsonas durante el primer trimestre (enero-marzo) del 2025, según el Informe de Crédito Fintech realizado por la Cámara Argentina Fintech .

De esta manera, la cantidad de créditos otorgados se incrementó un 68% con relación al mismo trimestre del año anterior, alcanzando las 5,7 millones de operaciones vigentes.

Con respecto a la cantidad de usuarios, el número ascendió a las 5,2 millones de personas , un 65% interanual, lo que equivale al 27% de los tomadores de crédito del sistema financiero.

Sumado a las fintech que poseen licencia bancaria, los créditos ascienden a un total de 6,1 millones. Estas entidades otorgaron 400.000 durante marzo.

Lo que corresponde con la participación en el sistema financiero, 1 de cada 4 usuarios de crédito recurre a las fintech , sobre un total de 19,2 millones.

Crecieron los créditos otorgados por fintechs y alcanza a más de 5 millones de personas

Si bien se registró un fuerte crecimiento, dentro del informe detallaron que el volúmen de crédito fintech "todavía representa alrededor del 2% del total del sistema".

Con un monto promedio de $424.090 por crédito, sigue representando un 2,24% del volúmen del total de crédito de sistema: Este número es el más alto en la comparación año a año.

Sin embargo, el porcentaje de clientes que operan exclusivamente con fintech cayó 4 puntos porcentuales en la comparación interanual: el número fue del 29%, lo que refleja una mayor combinación con otros tipos de servicios bancarios.

Por otro lado, las mujeres continúan liderando el crédito fintech con el 53,3%, mientras que los hombres concentran el 46,7%.

Las personas de entre 18 y 39 años representan el 53,5% de los clientes, una proporción 20 puntos superior a la banca; mientras que las que tienen entre 40 y 59 años concentran el 38,4%. El 8,1% restante lo poseen las personas mayores de 60 años, reflejando una tendencia por los jóvenes.

A su vez, los jóvenes muestran mayor irregularidad en sus pagos con repsecto a los grupos etarios mayores, mientras que las personas jurídicas registran 6,9 puntos porcenutalrs menos que las físicas.

Con respecto a los créditos otorgados entre personas jurídicas y físicas, la expansión continúa siendo liderada por las entidades.

Con un aumento del 36% interanual, alcanzan a 5.038 personas jurídicas por un monto promedio de $44 millones por crédito fintech.

En cuanto a la calidad de la cartera fintech, la misma se mantiene "estable" con una mejora de 2 puntos porcentuales en Incobrables con respecto al primer trimestre del 2024, cerrando marzo de 2025 en torno al 4%.

Desde la Cámara detallaron que el crédito fintech se consolida como "motor de inclusión: más acceso para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), más diversidad de usuarios y un sector cada vez más sólido".

El Informe de Crédito Fintech surge del acuerdo de colaboración firmado entre el Instituto Tencológico de Buenos Aires (ITBA) y la Cámara Argentina Fintech en 2023. Utiliza información de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) que administra el Banco Central (BCRA).

Fuente: NA