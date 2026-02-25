Los 5 signos del Zodiaco que arrancan marzo con buen pie y fortuna

Eclipse y Venus activan a estos signos en marzo. Los signos del Zodiaco que arrancan marzo con ventaja.

Marzo no pasa desapercibido. Trae movimiento real. Con un eclipse en Virgo y la entrada de Venus en Aries, el clima astrológico cambia el ritmo para varios signos del Zodiaco. No todos sentirán el mismo empuje, pero cinco destacan por energía, decisiones firmes y nuevas oportunidades en lo afectivo y laboral.

signos Tauro recibe el efecto del eclipse del día 3 en Virgo, signo de tierra como él. Los eclipses marcan cierres y giros. Tauro ordena prioridades, mejora autoestima y recupera estabilidad. Siente más control sobre su entorno y sus finanzas.

Piscis vive un cierre de ciclo solar. Tras semanas de revisión interna, inicia etapa más madura. Se elige, pone límites y redefine metas. En términos astrológicos, cuando el Sol deja Piscis y entra en Aries, arranca un nuevo año zodiacal.

signos Virgo enfrenta el eclipse en su propio signo. Eso sacude estructuras. No es caos, es ajuste. Toma decisiones postergadas y revisa relaciones. El efecto eclipse suele sentirse semanas antes y después del evento.