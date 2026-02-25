Astros|
Los 5 signos del Zodiaco que arrancan marzo con buen pie y fortuna
Eclipse y Venus activan a estos signos en marzo. Los signos del Zodiaco que arrancan marzo con ventaja.
Marzo no pasa desapercibido. Trae movimiento real. Con un eclipse en Virgo y la entrada de Venus en Aries, el clima astrológico cambia el ritmo para varios signos del Zodiaco. No todos sentirán el mismo empuje, pero cinco destacan por energía, decisiones firmes y nuevas oportunidades en lo afectivo y laboral.
Los 5 signos del Zodiaco que tendrán un marzo de diez
Aries abre la lista. El 6 de marzo, Venus entra en su signo. En astrología, este tránsito se asocia con magnetismo y deseo. Aries gana presencia, seguridad y foco. Se anima a decir lo que quiere sin rodeos. Eso impacta en vínculos y proyectos.
Tauro recibe el efecto del eclipse del día 3 en Virgo, signo de tierra como él. Los eclipses marcan cierres y giros. Tauro ordena prioridades, mejora autoestima y recupera estabilidad. Siente más control sobre su entorno y sus finanzas.
Piscis vive un cierre de ciclo solar. Tras semanas de revisión interna, inicia etapa más madura. Se elige, pone límites y redefine metas. En términos astrológicos, cuando el Sol deja Piscis y entra en Aries, arranca un nuevo año zodiacal.
Virgo enfrenta el eclipse en su propio signo. Eso sacude estructuras. No es caos, es ajuste. Toma decisiones postergadas y revisa relaciones. El efecto eclipse suele sentirse semanas antes y después del evento.
Sagitario vuelve a entusiasmarse. Venus en Aries activa su elemento fuego. Recupera ganas de explorar, viajar o iniciar algo distinto. Tras meses irregulares, el ánimo sube y aparecen propuestas que motivan.