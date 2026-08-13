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Licitación pública

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 6433/2026

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 6433/2026 - Resolución N° 668/26

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente N° 6433/2026 - Resolución N° 668/26

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN LAGUNAS DEL ROSARIO”

Presupuesto Oficial: $ 10.443.000,00

Apertura: 02 de Septiembre de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 100.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 01 de Septiembre de 2026, a las 12:00hs.

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