Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública Expediente N° 6433/2026
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 6433/2026 - Resolución N° 668/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 6433/2026 - Resolución N° 668/26
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN LAGUNAS DEL ROSARIO”
Presupuesto Oficial: $ 10.443.000,00
Apertura: 02 de Septiembre de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 01 de Septiembre de 2026, a las 12:00hs.