Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 6433/2026 - Resolución N° 668/26

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Municipalidad de Lavalle Llamado a Licitación Pública Expediente N° 6433/2026 - Resolución N° 668/26 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN LAGUNAS DEL ROSARIO”

Presupuesto Oficial: $ 10.443.000,00

Apertura: 02 de Septiembre de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 100.000,00