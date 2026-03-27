Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 11825/2025

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/ URBANIZACIÓN DE CICLOVÍA CALLE URQUIZA, COSTA DE ARAUJO”

Apertura: 14 de Abril de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 100.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 13 de Abril de 2026, a las 12:00hs.