MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1050. EXPEDIENTE: 4382-EE-2025
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1050. EXPEDIENTE: 4382-EE-2025
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1050
Te Podría Interesar
EXPEDIENTE: 4382-EE-2025
OBJETO: PRIMER LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA PRIMERA ETAPA AÑO 2025 ADJUDICACIÓN PARCELAS DEL PARQUE INDUSTRIAL LAS HERAS – MENDOZA
DESTINO: DIRECCIÓN DE PARQUE INDUSTRIAL Y TIERRAS FISCALES - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
FECHA DE APERTURA: 30/07/2025, A LAS 10HS.
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE PARQUE INDUSTRIAL Y TIERRAS FISCALES - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS. SAN MARTÍN 715, LAS HERAS.
VALOR DEL PLIEGO: $ 75.000.
LUGAR DE VENTA DEL PLIEGO: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS (SAN MIGUEL Y RIVADAVIA, DE 8:30 A 12.30HS.)
INFORMES Y CONSULTAS: DIRECCIÓN DE PARQUE INDUSTRIAL Y TIERRAS FISCALES - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS, SAN MARTÍN 715, LAS HERAS. HORARIO DE 8 A 14HS.