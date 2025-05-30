MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1034. EXPEDIENTE: 2718-EE-2025
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1034
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OBJETO: SERVICIO DE DESCONTAMINACIÓN, COMPACTACIÓN/DESTRUCCIÓN CON
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CONTAMINANTES Y NO CONTAMINANTES DE VEHÍCULOS.
COMPACTACIÓN DE CHATARRA.
DESTINO: SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA.
FECHA DE APERTURA: 10/06/2025 - 10:00hs
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
CONSULTAS
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS –
SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623. Horario de 8 a 14hs.-