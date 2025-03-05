Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1025
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1025
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1025
EXPEDIENTE: 1979-EE-2025
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA 2025
DESTINO: Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
FECHA DE APERTURA: 26/03/2025 - 10:00hs
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.049.000,00.-
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.049.582.744,88.-
LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
CONSULTAS
DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS –
SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623. Horario de 8:00 a 14:00hs
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