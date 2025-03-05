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MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1025

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1025

Contenido externo miércoles, 5 de marzo de 2025 · 07:00 hs
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1025

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1025
EXPEDIENTE: 1979-EE-2025
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA 2025
DESTINO: Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
FECHA DE APERTURA: 26/03/2025 - 10:00hs
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.049.000,00.-
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.049.582.744,88.-
LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

CONSULTAS 
DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – 
SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623. Horario de 8:00 a 14:00hs

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