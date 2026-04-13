La nueva batería que desafía al litio y promete cambiar la energía

La batería que podría reemplazar al litio y cambiar todo. Un nuevo tipo de batería amenaza el dominio del litio.

El litio ya no está solo. Un grupo de científicos en Estados Unidos presentó una batería que abre un nuevo escenario en el mundo de la energía. Con mayor seguridad y menor costo, este desarrollo genera interés en hogares y en sistemas eléctricos. Los resultados ya muestran datos que sorprenden a la industria.

Batería sin litio El avance surge en la FAMU-FSU College of Engineering. Allí se desarrolló una batería recargable de zinc-ión basada en agua. Este detalle marca una diferencia frente a las baterías de litio, que usan materiales inflamables y requieren procesos más complejos.

Uno de los puntos más fuertes es la seguridad. Al usar un electrolito acuoso, se reduce el riesgo de sobrecalentamiento. Esto evita fallas graves como incendios o explosiones. En sistemas domésticos, este aspecto tiene un valor alto para quienes buscan soluciones más confiables.

bateria 2 Los datos del estudio son claros. La batería superó más de 900 ciclos de carga y descarga rápida sin perder capacidad significativa. Este nivel de resistencia indica una vida útil prolongada. Además, mantiene un rendimiento estable incluso bajo uso exigente.

El costo también es importante. El zinc es un material más accesible que el litio. Su extracción genera menos impacto ambiental. Esto abre la puerta a una producción más amplia y con menor presión sobre los recursos naturales.