La madre trumpista detenida en un centro para migrantes indocumentados que mantiene su apoyo al plan de deportaciones del presidente de EE.UU.

"Está haciendo lo correcto porque muchas de estas personas no merecen estar aquí", le dijo Arpineh a la BBC por teléfono desde el centro de detención de inmigrantes de Adelanto, en el desierto de Mojave, California.

Es un hogar animado, con tres perros y cuatro niños pequeños, y el esposo y la madre de Arpineh, con los ojos vidriosos y agotados por la preocupación, intentan mostrarse valientes.

"Nuestro hogar está destrozado", dice Arthur Sahakyan, el esposo de Arpineh.

"Todos cometemos errores"

En muchos sentidos, Arpineh, de 39 años, es una historia de éxito estadounidense: un excelente ejemplo de cómo el país ofrece segundas oportunidades, e incluso terceras.

La madre de Arpineh llora al hablar de su hija, que vive en Estados Unidos desde los 3 años.

Pasó por una mala racha hace muchos años, en 2008, cuando fue declarada culpable de robo y robo mayor y condenada a dos años de prisión.

Un juez de inmigración le revocó la Green Card, la tarjeta de residencia permanente, lo cual es una práctica común. Pero como es iraní armenia cristiana, el juez le permitió permanecer en el país en lugar de ser deportada.

"Somos cristianos. No puede regresar de ninguna manera", dice Arthur mientras su hija de 4 años entra y sale corriendo de la habitación. Teme que su vida corra peligro si la devuelven a su país.

Pero desde que salió de prisión, Arpineh reconstruyó su vida, creando un negocio exitoso y una familia entre los cientos de miles de inmigrantes iraníes que consideran el sur de California su hogar.

El oeste de Los Ángeles, a menudo llamado Tehrangeles, alberga la mayor población de iraníes fuera de Irán.

Algunos, como Arpineh, han sido detenidos en las últimas semanas en redadas migratorias que han puesto a la ciudad en vilo.

Si bien la mayoría de los detenidos en Los Ángeles provienen de México, las actualizaciones diarias del Departamento de Seguridad Nacional muestran que inmigrantes de prácticamente todo el mundo han sido arrestados.

Trump fue elegido en parte por su promesa de "lanzar el mayor programa de deportaciones de criminales de la historia", una promesa en la que Arpineh, su esposo y su madre dicen que aún creen.

Pero la familia dice tener fe en que Arpineh será liberada y cree que solo los criminales más peligrosos y reincidentes serán deportados.

"No culpo a Trump, culpo a Biden", señala Arthur. "Fue el responsable de haber abierto las fronteras, pero creo en el sistema y en que todas las personas buenas serán liberadas y las malas serán deportadas".

Si bien muchos de los detenidos no tienen antecedentes penales, Arpineh es una delincuente convicta, lo que la convierte en un blanco fácil para la deportación.

El ICE no respondió a una solicitud de comentarios sobre el caso de Arpineh.

Arthur dice desconocer los detalles del robo. Hablaron brevemente sobre ello antes de casarse y luego olvidó lo que consideró una indiscreción juvenil de su esposa.

En cambio, se centra en las buenas obras de su esposa durante los últimos 17 años como voluntaria en el distrito escolar local y llevando comida a los bomberos y la policía.

"Todos cometemos errores", afirma.

Getty Images Un manifestante sostiene un cartel que dice "ICE: Fuera de nuestras comunidades" durante las protestas de principios de junio en Los Ángeles, California.

"Pase lo que pase, te vamos a atrapar"

Cuando ICE llamó por teléfono a Arpineh el 30 de junio mientras la familia desayunaba, la pareja pensó que debía ser una broma.

Pero los agentes de inmigración llegaron a su casa 30 minutos después.

A pesar de los carteles por todo el condado de Los Ángeles que instaron a los inmigrantes a "Conocer sus derechos" y a no abrir la puerta a los agentes de inmigración, la pareja salió para hablar con los agentes.

Arpineh les explicó cómo un juez le había permitido quedarse en Estados Unidos debido a la situación en Irán, siempre y cuando no cometiera ningún otro delito y se presentara con frecuencia ante los agentes de inmigración. Les mostró que su último registro fue en abril, presentando su documentación.

Arthur incluso los invitó a entrar a la casa, a lo que se negaron, dice.

Los agentes de inmigración le informaron que sus circunstancias habían cambiado y que tenían una orden de arresto.

Le permitieron volver a entrar y despedirse de sus hijos de 14, 11, 10 y 4 años. Los agentes le advirtieron que si no volvía a salir, la atraparían tarde o temprano.

"Nos dijeron que pasara lo que pasara, la atraparían, incluso si conducía por la calle con sus hijos. Así que pensamos en lo que habíamos visto en las noticias: bombas aturdidoras, coches arrinconados", recuerda Arthur.

No querían arriesgarse a que la detuvieran violentamente, posiblemente con sus hijos mirando.

"Fue a darles un beso de despedida a los niños", recuerda. "Salió como una campeona y dijo: 'Aquí estoy'".

Arthur pidió a los agentes de inmigración que no la esposaran. Dijeron que no era posible, aunque accedieron a hacerlo al otro lado del vehículo para que los hijos de la pareja no lo vieran.

"Sabía que mis hijos estaban mirando desde arriba", cuenta. "Yo no quería que vieran a su madre esposada".

Arpineh fue llevada a un edificio federal en el centro de Los Ángeles, utilizado por el ICE para procesar a los arrestados en las redadas que se llevaban a cabo en toda la región.

El edificio se convirtió en el centro de protestas contra el ICE, a veces violentas, que sacudieronáLos Ángeles durante semanas.

Ella afirma que quienes estaban retenidos en el edificio "eran tratados como animales".

Arpineh le dijo a la BBC que estuvo detenida en una habitación helada y muy iluminada junto con otras 28 mujeres durante tres días. Sobrevivieron con refrigerios y una botella de agua al día, cuenta, con las mujeres apiñándose para entrar en calor y durmiendo en el suelo.

Getty Images Una foto de archivo de noviembre de 2013 muestra a un detenido haciendo una llamada dentro de Adelanto.

Esperando un indulto

Como Arpineh habla tres idiomas (armenio, español e inglés), pudo comunicarse con muchas de las otras mujeres y dice que se ayudaron mutuamente.

Tres días después, la trasladaron a Adelanto, el centro de detención privado del ICE en el desierto al noreste de Los Ángeles, conocido por sus duras condiciones, similares a las de una prisión.

Pero Arpineh señala que es mucho mejor que lo que enfrentaron en el centro de Los Ángeles, ya que ahora tienen tres comidas al día, acceso a duchas y una cama.

Aunque ha oído que es difícil obtener tratamiento médico si se necesita, la mujer es joven y está sana.

"Pero sigue siendo un gran desafío", sostiene.

Tanto ella como su esposo afirman que aún tienen fe en la administración Trump y creen que será liberada.

"No estoy sujeta a deportación a ningún país", le dijo Arpineh a la BBC desde el centro de detención.

Pero eso no ha frenado a los funcionarios de inmigración en el pasado. En febrero, un grupo de cristianos iraníes que acababan de cruzar la frontera desde México fueron deportados a Panamá.

Arpineh mantiene la esperanza de un indulto, pero señala que también se siente desanimada.

Afirma que ama a Estados Unidos y que se siente estadounidense aunque no tenga los papeles.

Llama a su esposo una vez cada hora para que puedan hablar de las novedades sobre su caso legal, aunque hasta ahora no hay mucho que compartir.

Los hijos mayores entienden lo que está pasando, pero su hija de 4 años no deja de preguntar cuándo volverá mamá a casa, dice él.

Los cuatro hijos son ciudadanos estadounidenses, nacidos y criados en California. La pareja cree que las autoridades lo tendrán en cuenta al decidir el destino de Arpineh.

"Tengo cuatro hijos ciudadanos. Tengo un negocio. Tengo una propiedad. Tengo coches", indica Arpineh. "No he hecho nada malo en muchos años".

