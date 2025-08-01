La ceremonia ancestral con la que San Salvador de Jujuy celebró el Día de la Pachamama

En la provincia de Jujuy , el 1 de agosto no es un día cualquiera. Es el punto de partida del Mes de la Pachamama , un ciclo de profunda conexión espiritual y cultural con la Madre Tierra. Desde muy temprano, vecinos y turistas se reunieron en el Paseo del Xibi Xibi para participar de una de las ceremonias más sentidas del calendario andino.

El evento, organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy junto con la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Cultura de la provincia, incluyó la tradicional corpachada , con ofrendas de frutas, comidas y bebidas naturales, y el ritual de la caña con ruda , infusión ancestral que se bebe en ayunas cada 1° de agosto para purificar el cuerpo y agradecer por la vida.

“Es una ceremonia que nos enseña a agradecer lo que nos da la tierra y también a pedirle lo que anhelamos para el nuevo ciclo”, explicó Melisa Portal , de la Secretaría de turismo local. “Primero se le da un sorbito al suelo, para la Pachamama, y luego tres sorbos para intencionar nuestros deseos”.

Pascuala Espinosa , emocionada, compartió su experiencia: “Yo crecí con llamas, caballos y burros en La Rinconada. Esta celebración me devuelve a mi infancia y a las raíces más profundas de Jujuy, una provincia que guarda con amor sus costumbres”.

La ceremonia se extendió durante toda la mañana, con la participación activa de copleras que ofrecieron sus cantos tradicionales y la presencia de vecinos que, año tras año, renuevan su vínculo con la Tierra.

La ceremonia fue guiada por Inocencia Zapana, reconocida por su compromiso con la preservación de la cultura originaria. Ella explicó que el ritual que se realizó siguió tres momentos: “Primero, se pide perdón, porque muchas veces no cuidamos como corresponde a la tierra. Luego, se agradece por todo lo que nos da, por lo que sembramos y cosechamos. Finalmente, se le pide a la Pachamama por un año próspero, con salud, trabajo y bienestar para todos”.

Cabe destacar que este espacio surgió hace varios años impulsado por un grupo de mujeres que preservan las costumbres ancestrales. Ellas comenzaron a realizar la ceremonia incluso antes de que el Xibi Xibi fuera un parque. Actualmente, gracias a su iniciativa, el ritual se transformó en una festividad comunitaria y participativa.

El homenaje a la Pacha no se agota en la ceremonia realizada en San Salvador de Jujuy Durante todo agosto, se despliega una programación variada con espectáculos, talleres y actividades culturales que complementan el espíritu de la celebración en distintas localidades de la provincia.

El mes de la Pachamama en Jujuy muestra el entramado de cultura viva, saberes ancestrales y creatividad que sigue latiendo con fuerza en cada rincón de la provincia.