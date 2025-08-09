Jujuy: qué lugares conocer en una escapada de cuatro días

Paisajes imponentes y pueblos donde se respira cultura ancestral: Jujuy es una experiencia que se vive con todos los sentidos. En una escapada de apenas cuatro días, es posible sumergirse en la esencia profunda de la provincia, combinando historia, creencias originarias, gastronomía regional y naturaleza.

Te proponemos un recorrido completo para organizar un viaje inolvidable por el corazón del norte argentino.

El viaje puede comenzar dedicándole un día a la capital provincial. Por la mañana, vale la pena recorrer el casco histórico de San Salvador de Jujuy, con sus edificios coloniales, la Catedral, el Cabildo y calles donde se entrelazan historia y vida urbana. Se recomienda realizar el recorrido guiado por la Casa de Gobierno, donde se repasa el legado de Manuel Belgrano, la historia de la bandera de la Libertad Civil y el éxodo jujeño. La visita es gratuita y dura aproximadamente una hora.

Por la tarde, el viaje continúa rumbo a la Quebrada, donde Tilcara recibe con calles empedradas, su típica feria artesanal, un ritmo sereno y un encanto bohemio. Por la noche, las peñas suenan con fuerza. Alojarse en un hotel boutique y caminar por el pueblo es el cierre ideal del primer día, que puede terminar con una cena de picante de llama o pastel de quinoa.

El segundo día se puede dedicar a tres paradas imperdibles de la Quebrada: Maimará, Tumbaya y Purmamarca, a las que se puede llegar a bordo del Tren Solar de la Quebrada , una propuesta sustentable que refleja el nuevo perfil turístico de la provincia.

maimara

En Maimará, deslumbra la Paleta del Pintor, un cerro multicolor que enmarca al pueblo como si fuera una obra de arte viva. Luego, en Tumbaya, se puede vivir una experiencia de conexión espiritual con la Pachamama en un entorno donde la tierra y la cultura se abrazan.

El cierre es a bordo del Tren Solar, que circula con energía limpia, tecnología moderna y ventanas abiertas al paisaje. Los guías relatan historias, leyendas y costumbres, e incluso cantan coplas para los pasajeros.

tren solar2

Día 3: Salinas Grandes y Purmamarca

Desde temprano, se parte hacia el pueblo icónico de Purmamarca, cuna del Cerro de los Siete Colores. Allí se puede recorrer el Paseo de los Colorados, visitar la plaza central, conocer la “cancha de fútbol más linda del mundo” según la FIFA y degustar la gastronomía local. Imperdibles: las tortillas rellenas.

purmamarca

Desde Purmamarca, el recorrido sigue por la serpenteante Cuesta de Lipán hasta llegar a una de las maravillas naturales del país: las Salinas Grandes. Un inmenso desierto blanco a más de 3.400 metros de altura, donde los visitantes pueden caminar, aprender sobre la extracción artesanal de sal y sacarse las tradicionales fotos con efectos de perspectiva.

salinas grandes (5)

Día 4: Uquía, Quebrada de las Señoritas y Hornocal

El último día es el más diverso y paisajístico. La primera parada es Uquía, pequeño pueblo conocido por su iglesia colonial del siglo XVII y sus ángeles arcabuceros, testimonio del arte cuzqueño en tierras jujeñas.

Desde allí, guías locales conducen un trekking hacia la Quebrada de las Señoritas, un paraje natural de rocas rojizas con formaciones que parecen esculpidas por el viento y el tiempo. Durante la caminata se relatan leyendas ancestrales y se recrean costumbres del Carnaval.

purmamarca

La siguiente parada es Humahuaca, ciudad histórica con su imponente Monumento a los Héroes de la Independencia y una vibrante vida cultural.

Como cierre perfecto, se asciende en vehículos 4x4 hasta el Mirador del Hornocal, también conocido como el Cerro de los 14 Colores, una de las vistas más impactantes del continente. A más de 4.300 metros de altura, esta postal final es una verdadera obra de arte natural.

QUEBRADA DE LAS SEÑORITAS

Este itinerario de cuatro días permite descubrir la esencia más auténtica de Jujuy: su geografía extrema, su identidad cultural y su apuesta por un turismo responsable, con desarrollo local y propuestas sustentables como el Tren Solar.

Desde el bullicio sereno de Tilcara hasta el silencio blanco de las Salinas, pasando por rituales, cerros multicolores y pueblos detenidos en el tiempo, Jujuy invita a volver. Porque siempre hay más por descubrir, y porque cada rincón tiene una historia que espera ser contada.