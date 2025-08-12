Jóvenes impulsan dos proyectos con foco en la gestión del agua

La Ciudad de Mendoza impulsa dos proyectos clave que combinan innovación, ciencia ciudadana y tecnología digital para enfrentar los desafíos del cambio climático. En el marco del Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, las iniciativas abordan la gestión del agua y la resiliencia urbana, con especial protagonismo de jóvenes y organizaciones locales.

El primero de los proyectos, Desarrollo de Resiliencia Local, es liderado por integrantes de la ONG Oikos Red Ambiental y busca crear una base de datos pública sobre el estado de vulnerabilidad del sistema de colectores aluvionales de la ciudad. Mediante metodologías de ciencia ciudadana, convoca a jóvenes y vecinos a monitorear riesgos asociados a precipitaciones extremas, fomentando la corresponsabilidad en la gestión ambiental.

Hasta el momento, se han realizado tres instancias de capacitación: “Hacia una red de monitoreo comunitario de aguas en Mendoza: exposición del caso Plan Colibrí en el Valle de Uco”, “Participación ciudadana en asuntos ambientales: análisis del Código de Aguas de Mendoza” y “Monitoreo de escorrentía urbana”, a cargo de OIKOS Red Ambiental. Las formaciones incluyen técnicas de monitoreo, uso de plataformas colaborativas y herramientas de georreferenciación.

Tras el último encuentro previsto, comenzarán las salidas a campo para mapear defensas aluvionales, zonas de infiltración y aliviadores pluviales. El proceso concluirá con la elaboración de cartografías colaborativas y la difusión abierta de los resultados.

La segunda iniciativa, Humanidades Digitales para la Historia Ambiental, busca rescatar el patrimonio hídrico de la Ciudad de Mendoza digitalizando y ofreciendo acceso abierto a documentos, mapas y fotografías históricas. El objetivo es sensibilizar sobre la relación agua–árbol–acequia, un eje central en la identidad y gestión ambiental mendocina.

Este proyecto es desarrollado por investigadores del CONICET y estudiantes de Geografía y Producción Audiovisual de la UNCuyo, quienes trabajan desde 2014 en estrategias de digitalización con recursos de bajo costo y software libre. La nueva etapa contempla relevamientos de archivo, entrevistas y recopilación de material histórico desde el siglo XIX, que luego se publicará en una plataforma web, acompañado de una muestra fotográfica y ensayos de divulgación.

Meta común: datos abiertos y conciencia ambiental

Ambos proyectos coinciden en un objetivo central: poner a disposición de la comunidad información y recursos que fortalezcan la gestión del agua y la resiliencia frente al cambio climático. Mientras uno se enfoca en el monitoreo comunitario y la respuesta ante eventos extremos, el otro recupera la memoria ambiental para comprender la relación histórica de Mendoza con el agua.