Jennifer Lopez: secretos de su peluquero para un cabello más sano y largo

El cabello sano y reluciente no es solo una cuestión de productos costosos o tratamientos de lujo. Para Chris Appleton, el peluquero detrás de las melenas más espectaculares de las celebridades, como Jennifer Lopez , todo empieza por una serie de cuidados que garantizan resultados deslumbrantes. “El cuero cabelludo es la base de todo”, explicó el experto en una entrevista que dejó a más de una sorprendida.

Appleton no solo trabaja con Jennifer Lopez, sino también con figuras como Sofía Vergara y las Kardashian. Su reputación se basa en consejos simples, pero efectivos. “Si tu cuero cabelludo está obstruido o lleno de residuos, el crecimiento se detiene”, afirmó, dejando claro que un champú de limpieza profunda es un buen punto de partida para cualquier rutina.

El peluquero compartió que uno de los errores más frecuentes es abusar del calor. El uso constante de planchas, rizadores y secadores deteriora la fibra capilar. “La gente no se da cuenta, pero cada vez que usas una herramienta caliente, tu pelo sufre. Las puntas se afinan y se parten, lo que hace que nunca parezca que crece”, sostuvo Appleton.

Jennifer Lopez posee millones de seguidores en redes sociales Foto: Instagram/Jennifer Lopez Jennifer Lopez y su cabello de punta en blanco.

Buena alimentación y más

La alimentación también juega un papel decisivo. Según Chris, no basta con buenos productos si el cuerpo no recibe los nutrientes adecuados. “El pelo necesita una gasolina interna, no solo externa. La biotina, el zinc y el hierro son fundamentales”, aseguró. Estos minerales fortalecen la raíz y previenen la caída, algo esencial para lucir una melena fuerte.