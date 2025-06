Horóscopo: los signos del zodiaco que nunca olvidan una traición y son los más rencorosos

Escorpio. La astrología describe a este signo del zodiaco como uno emocionalmente intenso y con un fuerte respeto hacia la lealtad. Cuando confía en alguien espera que sea mutuo. Pero si esa confianza se rompe, le resulta casi imposible olvidar o perdonar. Puede que no lo demuestre aunque es casi seguro que está planeando su venganza.

Tauro. El horóscopo explica que los taurinos valoran la estabilidad y la lealtad . Por eso cuando alguien cercano lo traiciona, su seguridad se ve afectada. Puede que no se enfrente a esa persona de inmediato, pero se tomará su tiempo para pensar la forma de demostrar su enojo. Es casi imposible recuperar la confianza de Tauro.

Esto fue lo que dijo el horóscopo. Foto: Shutterstock. El horóscopo cuenta con 12 signos del zodiaco. Archivo.

Cáncer. Este es un signo del zodiaco emocional y sensible. Por lo general establece vínculos profundos y una traición le produce una gran herida en el corazón. Si cometiste un error, olvídate de su amistad porque no podrás recuperarla. Quizás te perdone pero no volverás a disfrutar de su compañía.