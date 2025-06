Horóscopo gitano: signos que están al borde de explotar emocionalmente

No hace falta un gran escándalo para sentir que algo se desborda. A veces es el cansancio, una respuesta que no llega o una carga que se vuelve pesada. Este jueves, el horóscopo gitano pone la lupa sobre aquellos perfiles que están sosteniendo más de lo que pueden. Hay signos que no se permiten colapsar, pero eso no significa que estén bien.