La plataforma de inteligencia artificial desarrollada por xAI, la empresa de Elon Musk, enfrenta una nueva y grave denuncia que cuestiona sus límites éticos. Daisy Dixon, una profesora de la Universidad de Cardiff, denunció que usuarios de la red social X utilizaron a Grok para manipular fotos reales de su trabajo de divulgación y transformarlas en imágenes sexualizadas.

Este caso ha puesto de manifiesto la facilidad con la que esta tecnología puede ser utilizada para vulnerar la intimidad de las personas, generando contenido que la docente calificó como una violación directa a su identidad.

elon-musk-apple El magnate no está contento con el rendimiento de Grok en descargas y denuncia asociación ilícita entre Apple y ChatGPT. Shutterstock Un patrón de conducta detectado en Grok El drama de Dixon no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia alarmante detectada por diversos organismos de control. Según un informe del Center for Countering Digital Hate (CCDH), Grok habría generado aproximadamente tres millones de imágenes sexualizadas en un lapso de apenas once días, lo que equivale a un ritmo frenético de 190 creaciones por minuto. Investigaciones adicionales refuerzan esta preocupación, señalando que más de la mitad de los archivos generados por la herramienta muestran a mujeres con poca ropa o en situaciones explícitas, lo que evidencia una falta de filtros robustos en el sistema.