Grok: denuncian abusos en la generación de imágenes con esta inteligencia artificial
Una docente británica alerta sobre el "secuestro digital" de su cuerpo tras la difusión de contenido explícito creado mediante la herramienta Grok.
La plataforma de inteligencia artificial desarrollada por xAI, la empresa de Elon Musk, enfrenta una nueva y grave denuncia que cuestiona sus límites éticos. Daisy Dixon, una profesora de la Universidad de Cardiff, denunció que usuarios de la red social X utilizaron a Grok para manipular fotos reales de su trabajo de divulgación y transformarlas en imágenes sexualizadas.
Este caso ha puesto de manifiesto la facilidad con la que esta tecnología puede ser utilizada para vulnerar la intimidad de las personas, generando contenido que la docente calificó como una violación directa a su identidad.
Un patrón de conducta detectado en Grok
El drama de Dixon no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia alarmante detectada por diversos organismos de control. Según un informe del Center for Countering Digital Hate (CCDH), Grok habría generado aproximadamente tres millones de imágenes sexualizadas en un lapso de apenas once días, lo que equivale a un ritmo frenético de 190 creaciones por minuto. Investigaciones adicionales refuerzan esta preocupación, señalando que más de la mitad de los archivos generados por la herramienta muestran a mujeres con poca ropa o en situaciones explícitas, lo que evidencia una falta de filtros robustos en el sistema.
Respuestas globales ante los riesgos de Grok
La gravedad de estas denuncias ha provocado una reacción en cadena a nivel internacional. Países como Filipinas, Malasia e Indonesia ya han tomado la decisión drástica de bloquear el acceso a Grok en sus territorios, mientras que en Estados Unidos el fiscal general de California inició una investigación formal contra xAI. Ante la presión regulatoria de naciones como el Reino Unido y Francia, la empresa propietaria de la red social X aseguró que limitará las funciones de generación de imágenes en jurisdicciones donde estas prácticas sean ilegales, aunque la efectividad de estos controles sigue siendo motivo de debate entre los especialistas en seguridad digital.