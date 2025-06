Green Day viene a Buenos Aires y sus entradas VIP están generando revuelo

Pero lo que generó el revuelo no son las entradas "comunes", ya que si bien no son necesariamente accesibles tampoco destacan en comparación con las de otros artistas internacionales que se presentaron este año. Los que están siendo tendencia en redes son los "VIP Packages" o "Paquetes VIP" que ofrece el espectáculo y que pueden llegar a costar hasta $840.500.

VIP 1: Welcome to paradise

Este paquete cuesta $840.500 más costos de servicio e incluye:

Una (1) entrada al sector campo

Recorrido guiado por el escenario y el equipamiento del artista

Un (1) regalo exclusivo del merchandising de Green Day

Ingreso VIP y entrada anticipada al estadio

Atención personalizada en el estadio

VIP 2: Calling all saviors

Este paquete cuesta $348.900 más costos de servicio e incluye:

Una (1) entrada al sector campo

Un (1) regalo exclusivo del merchandising de Green Day

Ingreso VIP y entrada anticipada al estadio

Atención personalizada en el estadio

Para ambos "Paquetes VIP" se aclara que no incluyen un meet & greet y que los artistas no participan de este paquete. De ese modo, la diferencia en precio se centraría en los servicios y el obsequio mencionado. Este aspecto fue el que generó discusiones en redes sociales, en especial en X (ex Twitter), donde varios usuarios dejaron muy en claro que no están de acuerdo con los costos de estos VIP Packages.