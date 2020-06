3 bombas antioxidantes para agregar a tu dieta

¿Qué significa que un alimento sea antioxidante?

Significa que tiene la propiedad de evitar que se forme "óxido" o se degrade oxidativamente, y reaccionar contra los radicales libres (sustancias que dañan las células y causan envejecimiento y enfermedades degenerativas).

Algunas malas costumbres como fumar, tomar mucho sol o el estrés hacen que aparezcan los radicales libres.

Los antioxidantes pueden contener:

Vitamina A

Licopeno

Betacaroteno

Vitamina E

Selenio

Vitamina C

Luteína

Glutationa (compuesta por 3 aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina)



3 alimentos que son una bomba antioxidante

La nuez contiene vitamina B1, B2, B3, B5, B6, folato, calcio, hierro, selenio, cinc, glutationa, Omega 6 y Omega 9. La glutationa es una sustancia especialmente antioxidante que fomenta la proliferación de linfocitos (las células inmunitarias). Los Omega ayudan a reducir el colesterol y refuerzan la salud cardíaca. Y la vitamina B brinda energía y fomenta la función cerebral. Consumiendo solo 25 g al día, llegamos a cubrir la mitad del ácido alfa linoleico que necesitamos diariamente. Se puede incorporar a la dieta consumiéndolas solas, o utilizarlas en panificados, mezcladas con cereales y yogurt, o para complementar ensaladas.

Brócoli

Contiene vitaminas B3, B5, C y E, folato, betacaroteno, calcio, hierro, y cinc. Es uno de los vegetales que tiene más propiedades para combatir algunas enfermedades. Al tener mucha vitamina C, se convierte en un gran antioxidante. Al contener sulforafanos (anticancerígenos) se indica para combatir tumores. Tiene mucha fibra, y suele indicarse para desintoxicaciones y depurar el hígado.

Los arándanos contienen vitaminas B2, C y E, además de betacaroneto, folato, antocianinas, ácido elágico, taninas y fibra. Tienen muchas propiedades saudables. Son originarios de norteamérica, y ya eran consumidos como medicina por los indígenas. Lo ideal es consumirlos crudos para aprovechar más sus propiedades y que no pierda la vitamina C. Es gigante la cantidad de antioxidantes que contienen! Una porción, tiene la misma cantidad que 5 de manzanas o zanahorias. Es la fruta más antioxidante de todas. Además protegen de la demencia y favorecen la vista. Tambien previenen de embolias y enfermedades cardíacas. Se pueden comer unas 3 veces por semana crudos con otras comidas, como postre, con yogurt o crema.

Estos 3 superalimentos son indispensables para incorporarlos a tu dieta y combatir la oxidación mejorando tu alimentación.

Fuente: 100 maneras de potenciar tus defensas. Grijalbo.

